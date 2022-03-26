"Украшает украинские поля". В Генштабе ВСУ сообщили об уничтожении еще одного самолета российских оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 26 марта украинские военные сбили 117 российских самолетов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Как отметили в Генштабе, теперь самолет оккупантов "украшает украинские поля".

"Воздушные силы ВСУ и Сухопутные войска продолжают сбивать вражескую технику. Хотя по заявлениям разного рода российских пропагандистов, украинская ПВО уже давно уничтожена. И судя по "статистике" оккупантов, уже несколько раз", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)