"Украшает украинские поля". В Генштабе ВСУ сообщили об уничтожении еще одного самолета российских оккупантов

Как отметили в Генштабе, теперь самолет оккупантов "украшает украинские поля".
"Воздушные силы ВСУ и Сухопутные войска продолжают сбивать вражескую технику. Хотя по заявлениям разного рода российских пропагандистов, украинская ПВО уже давно уничтожена. И судя по "статистике" оккупантов, уже несколько раз", – говорится в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 26 марта украинские военные, в частности, сбили 117 российских самолетов, а также уничтожили около 16,4 тыс. оккупантов.