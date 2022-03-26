Мэра Славутича отпустили, в ходе столкновений с оккупантами пострадали митингующие

Мэр Славутича выступил перед митингующими и сказал, что город остается под флагом Украины Фото: Славутицька міська рада / Facebook

Она рассказала, что оккупанты зашли в город вечером 25 марта, они расстреляли блокпост, в результате чего один человек погиб.

"Сегодня утром люди бросили клич – и почти весь город вышел на митинг. Сначала мы были на площади и у старого Таллинна они все здесь стояли, колонна их, мы стояли на площади, потом решили идти к ним. Они начали стрелять, стрелять поверх, бросали светошумовые гранаты. Никто не отступил и мы их доперли до выхода из города, к кольцу", – сообщила женщина.

Нардеп Алексей Гончаренко опубликовал видео, где видно, как жители Славутича прогоняли оккупантов.

Одиница говорит, что в результате столкновений погиб один митингующий и двое пострадали, другой житель Славутича сказал "Украинской правде", что пострадал один человек.

Мэр города Юрий Фомичев был в плену у оккупантов, но потом его отпустили. Фомичев выступил на митинге, видео опубликовала Надежда Сарана (на сайте горсовета она указана как контактное лицо мероприятия, которое проводил Общественный штаб обороны).

Фомичев подтвердил гибель одного жителя города в результате обстрела блокпоста и сказал, что есть раненые, но данные еще уточняются.

"Сегодня с утра я немного оказался в плену, так бывает, потому что это война. Такое, я вам скажу, в плену..." – отметил он.

Фомичев сказал, что в городе остается "только мирное население со своим флагом", поблагодарил тех, кто вышел на митинг.

"Мы под украинским флагом, украинским законодательством и работаем дальше. О чем были разговоры: если подтверждается, что здесь нет военных, что мы не воюем в городе, то остаемся работать сами, никакой оккупационной власти. Единственное – что оккупанты привезут свою гуманитарку. Но это наше дело, что с ней делать, мы работаем со своим гуманитарным штабом. [...] Относительно обнаружения оружия: если у кого-то осталось – от нас требуют его сдать, никто не будет обыскивать наши дома и квартиры, но если есть оружие – предлагают его сдать добровольно. Речь не идет об охотничьем оружии. У нас нет полиции и военных, поэтому мы должны организоваться сами. Мы сделаем дежурство сами, чтобы не допустить мародерства", – добавил он.