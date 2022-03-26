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Иванка Трамп отправила в Украину 1 млн порций еды и отметила мужество украинского народа

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Иванка Трамп: Народ Украины, вы в наших сердцах, вы в наших молитвах, и ваше мужество перед лицом насилия и невзгод вдохновляет
Иванка Трамп: Народ Украины, вы в наших сердцах, вы в наших молитвах, и ваше мужество перед лицом насилия и невзгод вдохновляет
Фото: EPA

Дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка Трамп отправила в Украину 1 млн порций еды и отметила мужество украинского народа. Соответствующий пост 25 марта она разместила на своей странице в Instagram.

"За последние несколько дней мы доставили 1 млн порций блюд украинцам в Киеве, Львове и Сумах. Спасибо пасторам, раввинам и водителям грузовиков, которые рискуют своими жизнями, чтобы доставить эту еду нуждающимся. Надеемся, это станет небольшим источником утешения и питания для украинцев, которые так несправедливо страдают от вторжения России в их страну. Народ Украины, вы в наших сердцах, вы в наших молитвах, и ваше мужество перед лицом насилия и невзгод вдохновляет. Да благословит вас Бог в вашей героической борьбе за защиту своей страны и своей свободы", – написала она в публикации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Иванка Трамп – дочь 45-го президента США Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп. Она родилась в 1981 году. Ее родители развелись в 1992 году.

После избрания Трампа в январе 2017 года президентом Иванка Трамп заняла пост советника Белого дома. Ранее она занималась бизнесом, работала фотомоделью.

Иванка Трамп замужем за американским бизнесменом Джерадом Кушнером. Пара воспитывает троих детей: дочь Арабеллу (2011) и сыновей Джозефа (2013) и Теодора (2016).

Теги: Украина, украинцы, война России против Украины, Иванка Трамп, питание
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