Натали Портман призвала финансово поддержать гуманитарные фонды, помогающие украинским беженцам

"Мое сердце с народом Украины", – подписала она публикацию, разместив в ней ссылки на ресурсы, на которых подписчики смогут присоединиться к ее инициативе и финансово поддержать волонтеров в Украине, а также в Польше, Румынии, Молдове и Венгрии, которые готовят для украинских беженцев еду, а также оказывают им медицинскую и психосоциальную помощь.

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Контекст:

Портман родилась 9 июня 1981 года в Иерусалиме (Израиль). Популярность ей принесла дебютная роль в фильме французского режиссера Люка Бессона "Леон" в 1994 году. За роль в фильме "Черный лебедь" (2010) актриса получила премию "Оскар".

Портман замужем за французским танцором Бенжаменом Мильпье, с которым познакомилась на съемках фильма "Черный лебедь". Пара воспитывает сына Алефа (2011) и дочь Амалию (2017).