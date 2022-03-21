"Впечатлен, насколько глубоко они в теме и как серьезно настроены". Зеленский лично поблагодарил Кунис и Катчера за сбор средств для Украины

"Эштон Катчер и родившаяся в Черновцах Мила Кунис одними из первых откликнулись на наше горе и уже собрали $35 млн на помощь беженцам из Украины. Впечатлен, насколько глубоко они в теме и как серьезно настроены. Настоящий образец для подражания", – написал Зеленский.



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Контекст:

11 марта Кунис и Катчер заявили, что за две недели им удалось собрать для Украины $20 млн. От себя супруги пожертвовали $3 млн.

По состоянию на 17 марта артисты отчитались, что благодаря своим поклонникам собрали еще $10 млн, но не останавливают на этом благотворительный сбор, а намерены собрать $10 млн.

Кунис родилась 14 августа 1983 года в Черновцах в семье инженера и учительницы. В 1991 году семья эмигрировала в США и поселилась в Лос-Анджелесе.

В 2015 году она вышла замуж за Катчера. Пара воспитывает двоих детей – дочь Изабель (2014) и сына Дмитрия (2016).