Мировые знаменитости примут участие в благотворительном телемарафоне в поддержку Украины. Где и когда смотреть

Во время и после трансляции состоится сбор средств гуманитарной помощи Украине Фото: ЕРА

"В этот день о нас услышит планета. Во время и после трансляции состоится сбор средств гуманитарной помощи Украине", – говорится в анонсе.

В поддержку Украины выступят американская группа Imagine Dragons, британская рок-группа Nothing But Thieves, британский музыкант Fatboy Slim, португальский певец Сальвадор Собрал, украинская группа Go_A, украинская певица Jamala и другие знаменитости.

Начало марафона запланировано на 18.30. В Украине телемарафон будут показывать все телеканалы и платформы, которые транслируют марафон "Единые новости": "1+1", M1, ICTV, СТБ, "2+2", "Украина", "Интер", "Рада", Общественное и другие.

Трансляция также будет доступна на YouTube-канале Atlas Festival.

Война России против Украины. Главное (обновляется)