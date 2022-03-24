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Мировые знаменитости примут участие в благотворительном телемарафоне в поддержку Украины. Где и когда смотреть

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Во время и после трансляции состоится сбор средств гуманитарной помощи Украине
Во время и после трансляции состоится сбор средств гуманитарной помощи Украине
Фото: ЕРА

27 марта состоится благотворительный телемарафон в поддержку Украины Save Ukraine!, который будет транслироваться по телевидению и на стриминговых платформах в более чем 20 странах. Об этом сообщается на странице соорганизаторов мероприятия Atlas Festival.

"В этот день о нас услышит планета. Во время и после трансляции состоится сбор средств гуманитарной помощи Украине", – говорится в анонсе.

В поддержку Украины выступят американская группа Imagine Dragons, британская рок-группа Nothing But Thieves, британский музыкант Fatboy Slim, португальский певец Сальвадор Собрал, украинская группа Go_A, украинская певица Jamala и другие знаменитости. 

Начало марафона запланировано на 18.30. В Украине телемарафон будут показывать все телеканалы и платформы, которые транслируют марафон "Единые новости": "1+1", M1, ICTV, СТБ, "2+2", "Украина", "Интер", "Рада", Общественное и другие. 

Трансляция также будет доступна на YouTube-канале Atlas Festival.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Украина, марафон, помощь, благотворительность, Dragon, трансляция, война России против Украины, Сальвадор Собрал
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