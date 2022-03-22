"Доброго вечора, ми з України". Monatik вместе с украинскими знаменитостями даст благотворительный концерт в Польше

Monatik: Мы максимально помогаем нашей армии, людям, которые нуждаются в помощи, всем, чем можем. Но синдром "выжившего" съедает все равно Фото: MONATIK / Facebook

"24 февраля в пять утра меня разбудила супруга с криками: "Началась война! Бомбят все наши города!" Это потрясение не передать словами, просто застываешь и не веришь, что это – правда. Хватаешь телефон, набираешь родных, которые уже сидят в бомбоубежище. Слезы, страх, паника, ступор. Сигареты одна за одной. Абсолютное непонимание, что делать и как жить дальше. Почему-то уверен, что все, кто оказался, как и я, за границей в этот момент, также испытывают на себе страшно разрушающий изнутри синдром "выжившего". Но это не сравнится с тем, что происходит в моей стране, с тем, что испытывают, слышали и слышат люди в Украине. В итоге мы с семьей стали беженцами, сами того не желая", – написал артист.

По словам Monatik, он корит себя за то, что "находится в относительной безопасности".

"Максимально пытаюсь быть полезным, где только можно. Дети спрашивают: "Почему у вас с мамой постоянно идут слезы?" А тут невозможно держаться, смотря на все, что сошедший с ума Путин творит с Украиной и нашими людьми. Мы максимально помогаем нашей армии, людям, которые нуждаются в помощи, всем, чем можем. Но синдром "выжившего" съедает все равно", – признался украинский артист.

Он отметил, что постепенно страх превратился в ненависть.

"Я пытаюсь всячески превратить ее в бензин, который подзаправит ту силу, к которой я привык и чему учился все эти года. Творчество станет другим, но я же всегда пытался в самое сложное время нести добро и свет, любовь и ритм, веру в мечту. Я видел в этом свою задачу. Теперь пытаюсь отыскать ее в душевных руинах", – отметил певец, анонсировав концерт в Польше в поддержку Украины под названием "Доброго вечора, ми з України".

В мероприятии, которое запланировано на 1 апреля, примут участие и другие украинские знаменитости, среди которых Маша Ефросинина и Лена Кравец, Дмитрий Танкович и Евгений Сморыгин, Вырученные от концерта деньги будут направлены в благотворительный фонд Ефросининой, который оказывает гуманитарную помощь детям.

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