Monatik из-за нападения РФ на Украину отменил зарубежные концерты

"Уверен, вы все знаете и меня поймете. В Украине полномасштабная война. Гибнут наши люди, дети, разрушаются наши города. Все концертные, запланированные ранее, переносятся до прекращения преступных военных действий русской власти на территории суверенной Украины. Верим, что совсем скоро мы увидимся в мирное время! Все возможные благотворительные выступления, направленные на сбор средств для ЗСУ и приобретение гуманитарной помощи для граждан нашей страны, будут дополнительно анонсированы в официальных источниках. Все буде Україна", – написал артист.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dmitriy Monatik (@monatik_official)





Война России против Украины. Главное (обновляется)