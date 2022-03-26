Санкции против России работают, рубль превратился в пепел – Байден

По его словам, РФ покинули более 400 компаний, включительно с McDonald's.
"Это было результатом беспрецедентных санкций, и практически рубль превратился в пепел. Это на самом деле так. Нужно сейчас 200 рублей, чтобы заработать один доллар", – сказал Байден.
Он отметил, что экономика России, которая ранее входила в число 20 самых больших в мире, "упала наполовину" после вторжения российской армии в Украину.
"То, что они делают, – практически наносят большой вред себе. Санкции не позволяют им перестроить свои войска, лишают возможности получать новые ресурсы. Это именно Владимира Путина нужно считать виновным в том, что произошло", – заявил глава Белого дома.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Байден несколько раз назвал Путина военным преступником.
После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.
По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.