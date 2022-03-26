Санкции против России работают, рубль превратился в пепел – Байден

По его словам, РФ покинули более 400 компаний, включительно с McDonald's.

"Это было результатом беспрецедентных санкций, и практически рубль превратился в пепел. Это на самом деле так. Нужно сейчас 200 рублей, чтобы заработать один доллар", – сказал Байден.

Он отметил, что экономика России, которая ранее входила в число 20 самых больших в мире, "упала наполовину" после вторжения российской армии в Украину.

"То, что они делают, – практически наносят большой вред себе. Санкции не позволяют им перестроить свои войска, лишают возможности получать новые ресурсы. Это именно Владимира Путина нужно считать виновным в том, что произошло", – заявил глава Белого дома.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Байден несколько раз назвал Путина военным преступником.