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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Санкции против России работают, рубль превратился в пепел – Байден

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Байден отметил, что один доллар равен 200 рублям
Байден отметил, что один доллар равен 200 рублям
Фото: pixabay.com

Международные санкции, введенные против России после объявленного ее президентом Владимиром Путиным вторжения в Украину, обесценили российскую валюту. Об этом 26 марта в Варшаве заявил президент США Джо Байден, выступление которого транслировал в YouTube "Голос Америки".

По его словам, РФ покинули более 400 компаний, включительно с McDonald's.

"Это было результатом беспрецедентных санкций, и практически рубль превратился в пепел. Это на самом деле так. Нужно сейчас 200 рублей, чтобы заработать один доллар", – сказал Байден.

Он отметил, что экономика России, которая ранее входила в число 20 самых больших в мире, "упала наполовину" после вторжения российской армии в Украину.

"То, что они делают, – практически наносят большой вред себе. Санкции не позволяют им перестроить свои войска, лишают возможности получать новые ресурсы. Это именно Владимира Путина нужно считать виновным в том, что произошло", – заявил глава Белого дома.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Байден несколько раз назвал Путина военным преступником.

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

По данным глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля на РФ было наложено более 5,1 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 7,9 тыс. Теперь Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, Джо Байден, война, экономика, агрессия, вторжение, война России против Украины, президент
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