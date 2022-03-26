Байден после встречи с украинскими беженцами в Польше назвал Путина "мясником"

У президента США спросили, что он думает о Путине после того, что тот сделал с украинцами, с которыми Байден встретился на стадионе в Варшаве.

"Он мясник. Вот что я думаю", – ответил американский лидер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Байден неоднократно называл Путина военным преступником.

Контекст:

Байден приехал в Польшу в рамках европейского турне. 24 февраля он был в Брюсселе, где встретился с союзниками по НАТО, лидерами "Большой семерки" (G7) и Европейского союза. На встречах обсуждали нападение РФ на Украину, новые санкции против РФ и увеличение помощи Украине.

25 марта он прибыл в Жешув, где встретился с американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые дислоцируются в этом городе.

Кроме того, вместе с Дудой он ознакомился с ходом гуманитарной операции по оказанию помощи беженцам из Украины. 26 марта Байден встретится в Польше с украинскими беженцами, сообщил канал CBS News со ссылкой на информацию советника президента США по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана.

26 марта Байден присоединился ко встрече в Варшаве министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и министра обороны Алексея Резникова с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны ЛЛойдом Остином.

Как сказал глава МИД, президент США заявил, что поддержка Украины будет только расти. "Сегодня президент Байден так и сказал: то, что происходит в Украине, изменит историю ХХІ века. И мы совместными усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу пользу. Второе: слова Байдена о том, что США непоколебимо будут с Украиной абсолютно во всем до нашей победы. Ничто не заставит США отвернуться от Украины или ослабить поддержку. Напротив, эта поддержка будет только расти", – заявил глава МИД и анонсировал усиление санкционного давления на РФ.