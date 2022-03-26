Кулеба: Россия попала в санкционный котел. И он будет сжиматься до тех пор, пока мы не победим

Кулеба вместе с министром обороны Украины Алексеем Резниковым встречался с Блинкеном и Остином в Варшаве в формате "2+2", Байден присоединился к их беседе. Об итогах переговоров глава украинского внешнеполитического ведомства рассказал в ходе стрима в Facebook.

Как сказал глава МИД, президент США заявил, что поддержка Украины будет только расти.

"Мы с коллегами – я с Блинкеном и Алексей Резников с Ллойдом Остином – проговорили конкретные вещи, конкретные следующие шаги по развитию нашего взаимодействия. Во-первых, говорили о санкциях. Недавно Соединенные Штаты новые санкции ввели, но над новыми санкциями уже работаем. Я поднял вопрос американских и европейских портов для российских кораблей и грузов. Мы говорили о том, чтобы применять индивидуальные санкции не только против российских олигархов и ближайшего окружения [президента РФ Владимира] Путина, но и всех политических фигур РФ, потому что они все являются частями его агрессивной машины. И третье, мы обсудили, каким образом нам немного подбодрить отдельные европейские страны, которые пытаются сейчас под разными предлогами не принимать новые жесткие санкции", – рассказал Кулеба.

По его словам, стороны договорились, "как и с какими странами будут работать", чтобы те не становились пространством для обхода санкций РФ.

"Это очень важно – не просто применять санкции, но и отрезать России пути их обхода. Мы сегодня скоординировали свои действия по этому поводу. Я могу уверенно сказать, что Россия попала в санкционное окружение, можно сказать, в санкционный котел, и этот котел в ближайшие дни, недели, месяцы, будет только сжиматься. За счет больших громких решений, которые у всех на слуху, но также за счет маленьких, но очень кропотливых и четких решений по закручиванию дальнейших гаек. И так будет продолжаться до тех пор, пока мы не победим в этой войне и пока Россия не заплатит за все свои преступления против Украины", – добавил он.