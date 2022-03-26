Основные силы ВСУ сосредоточены на обороне Николаева, Запорожья и Кривого Рога – Генштаб

"Основные усилия сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника по направлениям на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев, удерживании определенных участков морского побережья; охране и обороне объектов критической инфраструктуры; освобождении временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

В Генштабе считают, что российские оккупанты не откажутся от попыток проведения наступательных действий, совершения диверсий, нанесения ракетных и авиационных ударов по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)