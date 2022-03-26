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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Основные силы ВСУ сосредоточены на обороне Николаева, Запорожья и Кривого Рога – Генштаб

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ВСУ сосредоточатся на охране объектов критической инфраструктуры и освобождении временно оккупированных территорий
ВСУ сосредоточатся на охране объектов критической инфраструктуры и освобождении временно оккупированных территорий
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Основные силы Вооруженных сил Украины сосредоточены на обороне Николаева, Запорожья и Кривого Рога Днепропетровской области. Об этом 26 марта в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"Основные усилия сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника по направлениям на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев, удерживании определенных участков морского побережья; охране и обороне объектов критической инфраструктуры; освобождении временно оккупированных территорий", – говорится в сообщении.

В Генштабе считают, что российские оккупанты не откажутся от попыток проведения наступательных действий, совершения диверсий, нанесения ракетных и авиационных ударов по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/281090164204069

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения оккупантам удалось занять несколько населенных пунктов в Херсонской (включая областной центр), Харьковской, Запорожской, Сумской и Киевской областях. 

16 марта в Генштабе ВСУ сообщили, на отдельных направлениях украинской армии удалось перейти в контрнаступление. 22 марта американский телеканал CNN со ссылкой на информацию Пентагона отметил успешную контратаку ВСУ на севере и западе от Киева. По данным телеканала, украинские военные борются за возвращение территорий, занятых российскими оккупантами в трех областях – Киевской, Херсонской и Николаевской.

23 марта в Бучанском горсовете заявили, что Вооруженные силы Украины взяли в кольцо города Ирпень, Буча и Гостомель Киевской области.

24 марта советник министра внутренних дел Вадим Денисенко сообщил, что более чем 80% города Ирпень освобождено, идут бои за Бучу и Гостомель.

Теги: Россия, Украина, Запорожье, Николаев, Кривой Рог, Вооруженные силы Украины, оборона, война России против Украины, российские оккупанты
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