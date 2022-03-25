"Должны бояться русскую армию". Мэр Мариуполя рассказал, как сами оккупанты объясняют обстрелы города

"Несколько дней тому назад была ситуация: я ехал через русские блокпосты, мы останавливались. [...] Я попросил, чтобы водитель спросил у русских: "За что вы сделали т-а-к-о-е с Мариуполем? Почему?" Знаете, что он ответил? "Вы должны бояться русскую армию", – сказал он.

Мэр Мариуполя не ответил на вопрос, где конкретно он находится, подчеркнув, что "дислокация меняется постоянно".

"Русско-фашистские войска – по-другому я их не назову – действуют по методичке господина Геббельса. Их задача – создать гуманитарный кризис", – считает Бойченко.

По его словам, в первые дни оккупанты из Мариуполя "не выпускали даже частный транспорт – расстреливали автомобили из автоматов и минометов".

"Не выпускали никого. Особенно мужчин. Сказали: "У нас приказ никого не выпускать". Если женщина с детьми расплакалась и ее еще могли пропустить, то мужчин точно не выпускали", – объяснил Бойченко.

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