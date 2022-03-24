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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Многие говорят, что их вывозят в Таганрог". Судья "Адской кухни" Якутов сообщил, что его родным удалось вырваться из осажденного Мариуполя

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Якутов: Мне и моей семье повезло
Якутов: Мне и моей семье повезло
Фото: alex_yakutov / Instagram

Украинский шеф-повар, судья шоу "Адская кухня" на "Новом канале" Алекс Якутов 23 марта в Instagram сообщил, что его мать и брат смогли вырваться из осажденного российскими оккупантами Мариуполя. Он также разместил короткий ролик, в котором запечатлена их встреча.

"Мама и брат вырвались из Мариуполя. Нет слов, только эмоции. Я знаю, что не все выехали и кто-то не увидит сегодня своих родных. Мне и моей семье повезло. Очень многие звонят и говорят, что их вывозят против воли в Таганрог, а душа их хочет только в Украину. Люди – заложники войны. Но победа будет за нами! Мы на своей земле! Украине слава!" – написал он.

Контекст:

Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.

Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.

Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинуло около 35 тыс. мариупольцев.

По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.

Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 21 марта сообщил, что в Мариуполе погибло более 3 тыс. мирных жителей.

Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.

Теги: оккупация, Мариуполь, заложники, эвакуация, война России против Украины, семья, Алекс Якутов
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