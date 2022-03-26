Оккупанты перебрасывают к границе с Украиной дополнительные артиллерийские подразделения – Генштаб ВСУ

"В течение текущих суток существенных изменений в тактике действий противника не произошло. Враг сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, перегруппировке и усилении имеющихся подразделений, нанесении ударов средствами артиллерии и авиации как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.
В качестве особенности Генштаб отметил "перемещение дополнительных артиллерийских подразделений к границе с Украиной".
По данным Вооруженных сил Украины, ни на одном направлении боевых действий противник не пытался проводить наступления, преимущественно оккупанты занимались укреплением ранее занятых рубежей и обстрелами военных и гражданских объектов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 25 марта российская армия потеряла в ходе войны с Украиной около 16,1 тыс. человек, сотни танков и других боевых бронированных машин, десятки самолетов, вертолетов, артиллерийских систем и другой военной техники.