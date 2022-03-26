Оккупанты перебрасывают к границе с Украиной дополнительные артиллерийские подразделения – Генштаб ВСУ

"В течение текущих суток существенных изменений в тактике действий противника не произошло. Враг сосредотачивал усилия на пополнении текущих потерь, перегруппировке и усилении имеющихся подразделений, нанесении ударов средствами артиллерии и авиации как по военным объектам, так и по объектам гражданской инфраструктуры", – говорится в сообщении.

В качестве особенности Генштаб отметил "перемещение дополнительных артиллерийских подразделений к границе с Украиной".

По данным Вооруженных сил Украины, ни на одном направлении боевых действий противник не пытался проводить наступления, преимущественно оккупанты занимались укреплением ранее занятых рубежей и обстрелами военных и гражданских объектов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)