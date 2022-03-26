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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Террор – основа российской государственности". Ермак призвал мир признать РФ государством-террористом

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Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Международному сообществу нужно признать государством-террористом Россию, которая масштабно вторглась в Украину. Такое мнение 25 марта в ходе видеовстречи в Atlantic Council выразил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, проинформировал сайт ОП.

"Террор – основа режима, основа российской государственности, основа российской военной стратегии. Поэтому мы сегодня вместе со многими странами говорим, что Россию надо называть государством-террористом. Российские вооруженные силы разрушают наши города не только из-за технической отсталости и нехватки высокоточных боеприпасов. Они это делают, чтобы вызвать ужас", – сказал Ермак.

В пример он привел "методичное уничтожение Мариуполя", использование оккупантами в Киевской области фосфорных боеприпасов, ядерный и химический шантаж, создание экологической угрозы захватами Чернобыльской и Запорожской АЭС.

"Поэтому я призываю партнеров: пора признать, что Россия превратилась в государство-террориста. Уже практически официально. Пора признать вооруженные силы РФ террористической организацией. Пора признать их преступной организацией, потому что то, что они делают, – мы также помним со времен Второй мировой войны, что делали фашистские захватчики на нашей территории", – заявил Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что "признать Россию государством-террористом сложно, ведь она является членом Совета Безопасности ООН и осуществила агрессию против другого государства – учредителя ООН – Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 16 марта, что подтверждена гибель 3 тыс. мирных граждан.

По данным ООН на 24 марта, подтверждены 1035 жертв и 1650 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 14 марта, подтверждена гибель более 2 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.

16 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по предварительным данным, в результате нападения России Украине причинен ущерб на сумму более чем $500 млрд.

Теги: Россия, ООН, война, агрессия, террористы, нападение, АЭС, вторжение, российская агрессия, фашисты, война России против Украины, Андрей Ермак
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