"Террор – основа российской государственности". Ермак призвал мир признать РФ государством-террористом

"Террор – основа режима, основа российской государственности, основа российской военной стратегии. Поэтому мы сегодня вместе со многими странами говорим, что Россию надо называть государством-террористом. Российские вооруженные силы разрушают наши города не только из-за технической отсталости и нехватки высокоточных боеприпасов. Они это делают, чтобы вызвать ужас", – сказал Ермак.
В пример он привел "методичное уничтожение Мариуполя", использование оккупантами в Киевской области фосфорных боеприпасов, ядерный и химический шантаж, создание экологической угрозы захватами Чернобыльской и Запорожской АЭС.
"Поэтому я призываю партнеров: пора признать, что Россия превратилась в государство-террориста. Уже практически официально. Пора признать вооруженные силы РФ террористической организацией. Пора признать их преступной организацией, потому что то, что они делают, – мы также помним со времен Второй мировой войны, что делали фашистские захватчики на нашей территории", – заявил Ермак.
Глава Офиса президента добавил, что "признать Россию государством-террористом сложно, ведь она является членом Совета Безопасности ООН и осуществила агрессию против другого государства – учредителя ООН – Украины".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Президент РФ Владимир Путин объявил войну Украине ночью 24 февраля, заявив, что это "операция", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
Точное количество жертв российской агрессии пока неизвестно. Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил 16 марта, что подтверждена гибель 3 тыс. мирных граждан.
По данным ООН на 24 марта, подтверждены 1035 жертв и 1650 раненых среди мирных жителей, но в ООН отмечают, что фактические цифры намного выше. Так, только в осажденном Мариуполе, по информации горсовета на 14 марта, подтверждена гибель более 2 тыс. жителей, советник мэра города Петр Андрющенко допускает, что погибнуть могли порядка 20 тыс. горожан.
16 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что по предварительным данным, в результате нападения России Украине причинен ущерб на сумму более чем $500 млрд.