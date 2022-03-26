"Террор – основа российской государственности". Ермак призвал мир признать РФ государством-террористом

"Террор – основа режима, основа российской государственности, основа российской военной стратегии. Поэтому мы сегодня вместе со многими странами говорим, что Россию надо называть государством-террористом. Российские вооруженные силы разрушают наши города не только из-за технической отсталости и нехватки высокоточных боеприпасов. Они это делают, чтобы вызвать ужас", – сказал Ермак.

В пример он привел "методичное уничтожение Мариуполя", использование оккупантами в Киевской области фосфорных боеприпасов, ядерный и химический шантаж, создание экологической угрозы захватами Чернобыльской и Запорожской АЭС.

"Поэтому я призываю партнеров: пора признать, что Россия превратилась в государство-террориста. Уже практически официально. Пора признать вооруженные силы РФ террористической организацией. Пора признать их преступной организацией, потому что то, что они делают, – мы также помним со времен Второй мировой войны, что делали фашистские захватчики на нашей территории", – заявил Ермак.

Глава Офиса президента добавил, что "признать Россию государством-террористом сложно, ведь она является членом Совета Безопасности ООН и осуществила агрессию против другого государства – учредителя ООН – Украины".

Война России против Украины. Главное (обновляется)