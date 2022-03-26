Зеленский: Сдерживая действия РФ, наши защитники и защитницы подводят руководство России к простой и логичной мысли: надо говорить

"Вооруженные силы продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, на Донбассе, на харьковском направлении, в Киевской области. Сдерживая российские действия, наши защитники и защитницы подводят руководство РФ к простой и логичной мысли: надо говорить. Говорить содержательно, срочно, честно и ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время", – сказал он.

Президент напомнил, что в войне против Украины погибло уже более 16 тыс. российских военных.

"Разговор должен быть серьезным, украинский суверенитет должен быть гарантирован. Территориальная целостность Украины должна быть обеспечена. То есть условия должны быть справедливыми. А другого украинский народ просто не примет", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)