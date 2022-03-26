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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Сдерживая действия РФ, наши защитники и защитницы подводят руководство России к простой и логичной мысли: надо говорить

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Зеленский: Территориальная целостность Украины должна быть обеспечена
Зеленский: Территориальная целостность Украины должна быть обеспечена
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за содержательные и срочные переговоры с Россией о прекращении ее войны против Украины. Об этом он заявил во время видеообращения, опубликованного 25 марта на YouTube-канале Офиса президента.

"Вооруженные силы продолжают отбиваться от атак врага на юге страны, на Донбассе, на харьковском направлении, в Киевской области. Сдерживая российские действия, наши защитники и защитницы подводят руководство РФ к простой и логичной мысли: надо говорить. Говорить содержательно, срочно, честно и ради результата, а не ради того, чтобы тянуть время", – сказал он.

Президент напомнил, что в войне против Украины погибло уже более 16 тыс. российских военных.

"Разговор должен быть серьезным, украинский суверенитет должен быть гарантирован. Территориальная целостность Украины должна быть обеспечена. То есть условия должны быть справедливыми. А другого украинский народ просто не примет", – заявил президент.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля. С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны, уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате.

Газета Financial Times 16 марта со ссылкой на трех источников – участников переговоров опубликовала предварительный мирный план для прекращения войны между РФ и Украиной, который состоит из 15 пунктов.

В частности, как пишет газета, он предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.

17 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что РФ не против, чтобы гарантами безопасности Украины стали пять постоянных членов Совбеза ООН (Франция, США, Россия, Китай и Великобритания), а также Турция и Германия.

По словам Кулебы, информация, опубликованная в Financial Times, – это позиция России. Советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк заявил 16 марта, что "украинская сторона имеет свои позиции".

Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.

25 марта президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Украина и РФ якобы приближаются к консенсусу по четырем из шести ключевых вопросов для прекращения войны. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг это"Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский, – указал Кулеба. – Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины
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