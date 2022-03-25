Эрдоган заявил, что Украина и РФ близки к согласию по четырем из шести пунктов мирного договора. Кулеба опроверг – с Россией никакого консенсуса нет

Между Украиной и РФ нет консенсуса по вопросам Крыма и Донбасса, отметил Эрдоган Фото: tccb.gov.tr

Об этом 24 марта на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе (Бельгия) заявил глава турецкого государства Реджеп Эрдоган, сообщается на сайте президента Турции.

"Мы продолжим переговоры и с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным, и с господином [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Все наши усилия направлены на создание атмосферы мира, сближая двух лидеров, – отметил Эрдоган. – Как известно, по таким вопросам, как НАТО, разоружение, коллективная безопасность и использование русского языка как официального в работах по технической инфраструктуре, почти существует консенсус в ходе текущего процесса в Беларуси".

В то же время нет консенсуса по вопросам Крыма и Донбасса, отметил президент Турции.

"Есть вопрос Крыма и Донбасса, на который Украина не может согласиться. Я думаю, что господин Зеленский продемонстрировал мудрое руководство с пониманием вынести этот вопрос на референдум, сказав: "Это решение должен принять весь украинский народ", – подчеркнул Эрдоган.

На слова президента Турции отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В комментарии "Украинской правде" он поблагодарил Анкару и лично Эрдогана "за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны", но призвал "объективно оценивать ситуацию".

"Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский, – указал Кулеба. – Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов".

По словам главы МИД Украины, "переговорный процесс идет очень тяжело".

"Украинская делегация заняла сильную позицию и от своих требований не отказывается. Мы настаиваем прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины", – рассказал Кулеба.

Он отметил, что Украина "будет продолжать диалог с Турцией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле".

"Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках", – резюмировал Кулеба.

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