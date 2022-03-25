Эрдоган заявил, что Украина и РФ близки к согласию по четырем из шести пунктов мирного договора. Кулеба опроверг – с Россией никакого консенсуса нет

Об этом 24 марта на пресс-конференции после саммита НАТО в Брюсселе (Бельгия) заявил глава турецкого государства Реджеп Эрдоган, сообщается на сайте президента Турции.
"Мы продолжим переговоры и с господином [президентом РФ Владимиром] Путиным, и с господином [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Все наши усилия направлены на создание атмосферы мира, сближая двух лидеров, – отметил Эрдоган. – Как известно, по таким вопросам, как НАТО, разоружение, коллективная безопасность и использование русского языка как официального в работах по технической инфраструктуре, почти существует консенсус в ходе текущего процесса в Беларуси".
В то же время нет консенсуса по вопросам Крыма и Донбасса, отметил президент Турции.
"Есть вопрос Крыма и Донбасса, на который Украина не может согласиться. Я думаю, что господин Зеленский продемонстрировал мудрое руководство с пониманием вынести этот вопрос на референдум, сказав: "Это решение должен принять весь украинский народ", – подчеркнул Эрдоган.
На слова президента Турции отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В комментарии "Украинской правде" он поблагодарил Анкару и лично Эрдогана "за политическую и гуманитарную помощь, а также дипломатические усилия для прекращения войны", но призвал "объективно оценивать ситуацию".
"Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком в Украине есть и будет украинский, – указал Кулеба. – Да и вообще классификация ключевых тем переговоров на четыре или другое количество пунктов некорректна. В подгруппах делегаций одновременно обсуждается много разных вопросов".
По словам главы МИД Украины, "переговорный процесс идет очень тяжело".
"Украинская делегация заняла сильную позицию и от своих требований не отказывается. Мы настаиваем прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности Украины", – рассказал Кулеба.
Он отметил, что Украина "будет продолжать диалог с Турцией и всеми заинтересованными сторонами, чтобы восстановить мир на украинской земле".
"Надеемся, что Турция как друг и стратегический партнер Украины будет также продолжать поддержку на всех треках", – резюмировал Кулеба.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля. С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны, уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате.
Газета Financial Times 16 марта со ссылкой на трех источников – участников переговоров опубликовала предварительный мирный план для прекращения войны между РФ и Украиной, который состоит из 15 пунктов.
В частности, как пишет газета, он предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.
17 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что РФ не против, чтобы гарантами безопасности Украины стали пять постоянных членов Совбеза ООН (Франция, США, Россия, Китай и Великобритания), а также Турция и Германия.
По словам Кулебы, информация, опубликованная в Financial Times, – это позиция России. Советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк заявил 16 марта, что "украинская сторона имеет свои позиции".
Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.