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Путин лично одобрил участие Абрамовича в переговорах РФ с Украиной о прекращении войны – СМИ

Пресс-секретарь Путина (на фото) Песков подтвердил, что Абрамович сыграл роль в организации переговоров между РФ и Украиной
Пресс-секретарь Путина (на фото) Песков подтвердил, что Абрамович сыграл роль в организации переговоров между РФ и Украиной
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин лично одобрил участие российского олигарха Романа Абрамовича в переговорах с Украиной по прекращению войны. Об этом 25 марта написала Financial Times (FT) со ссылкой источники.

Это свидетельствует о том, что Абрамович добивался одобрения на самом высоком уровне, отмечает издание.

Собеседники рассказали FT, что, получив поддержку Путина, российский олигарх встретился с высокопоставленным чиновником из Офиса президента Украины, чтобы помочь организовать переговоры между странами. После этого обе стороны начали обсуждать предварительный план прекращения вторжения РФ в Украину.

В то же время Украина и ее западные союзники опасаются, что Россия может использовать переговоры для перегруппировки своих сил и начать новое наступление, отмечает газета.

По информации FT, на Западе сомневаются, что Абрамович вообще играл какую-то роль в переговорах, не исключено, что российский олигарх таким образом пытался не стать мишенью для санкций из-за войны РФ против Украины и не потерять контроль над своими активами в Великобритании.  

Глава парламентской фракции "Слуга народа", член делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия подтвердил в интервью FT, что встречался с Абрамовичем в Гомеле (Беларусь), когда состоялся первый раунд переговоров. По его словам, "Абрамович активно участвует в мирных переговорах". Российский миллиардер "вошел в процесс через международную еврейскую общину", добавил Арахамия.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил 24 марта, что Абрамович сыграл роль в организации переговоров между РФ и Украиной.

"Он действительно на начальной стадии принимал участие. Сейчас переговоры идут между двумя переговорными командами – российской и украинской", – сказал Песков, которого цитирует РБК.

В последние недели Украина и РФ вели онлайн-переговоры, Абрамович в это время сосредоточил свои усилия на гуманитарных вопросах, а также пытался организовать встречи с иностранными посредниками, подчеркнула FT.

The Wall Street Journal со ссылкой на источники написала 23 марта, что президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре посоветовал президенту США Джо Байдену подождать с введением санкций против Абрамовича, который якобы может оказаться важным посредником и оказать содействие мирным переговорам с Россией.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После вторжения в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина, а часть российских банков отключили от международной межбанковской системы SWIFT. Кроме того, США и ЕС ввели санкции против Центробанка России, заморозив его зарубежные активы.

Санкции против Абрамовича на данный момент введены в Великобритании и Европейском союзе. По информации CNBC, Соединенные Штаты рассматривают возможность включения Абрамовича в санкционный список.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, санкции, Дмитрий Песков, переговоры, агрессия, вторжение, олигархи, война России против Украины, активы, президент, Роман Абрамович, миллиардер, Слуга народа, Давид Арахамия, встреча, нардеп, бизнесмен
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