Эрдоган анонсировал встречи с Зеленским и Путиным

Об этом написала Daily Sabah.
По словам Эрдогана, он планирует провести обе встречи в ближайшие дни. Президент Турции намерен сказать главе Кремля, что тот должен стать "архитектором следующего шага, предпринятого для мира".
"Мы должны стремиться к урегулированию конфликта, поощряя "достойный выход из него", – заявил Эрдоган.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля. С конца февраля Украина и Россия проводят переговоры об окончании войны, уже состоялись три очных раунда, сейчас встречи делегаций проходят в видеоформате.
Газета Financial Times 16 марта со ссылкой на трех источников – участников переговоров опубликовала предварительный мирный план для прекращения войны между РФ и Украиной, который состоит из 15 пунктов.
В частности, как пишет газета, он предполагает отказ Украины от членства в НАТО, а также обещание не размещать иностранные военные базы или вооружение на территории страны. При этом Украина сохранит свои Вооруженные силы. В обмен в Киеве якобы рассчитывают на защиту со стороны союзников, таких как США, Великобритания и Турция.
17 марта глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отметил, что РФ не против, чтобы гарантами безопасности Украины стали пять постоянных членов Совбеза ООН (Франция, США, Россия, Китай и Великобритания), а также Турция и Германия.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, информация, опубликованная в Financial Times, – это позиция России. Советник руководителя Офиса президента, член украинской делегации на переговорах c РФ Михаил Подоляк заявил 16 марта, что "украинская сторона имеет свои позиции".
Президент Украины Владимир Зеленский назвал приоритеты Украины на переговорах: завершение войны, гарантии безопасности, суверенитет, восстановление территориальной целостности.