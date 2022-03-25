Эрдоган анонсировал встречи с Зеленским и Путиным

Эрдоган намерен встретиться с Зеленским и Путиным в ближайшие дни Фото: ЕРА

Об этом написала Daily Sabah.

По словам Эрдогана, он планирует провести обе встречи в ближайшие дни. Президент Турции намерен сказать главе Кремля, что тот должен стать "архитектором следующего шага, предпринятого для мира".

"Мы должны стремиться к урегулированию конфликта, поощряя "достойный выход из него", – заявил Эрдоган.

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