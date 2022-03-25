Зеленский поговорил с Эрдоганом

По словам Зеленского, среди тем разговора были саммит НАТО, посвященный вторжению России в Украину, который прошел накануне в Брюсселе, и переговоры по урегулированию конфликта.

"Поделились оценками текущих дипломатических усилий. Обсудили угрозу продовольственного кризиса и пути предотвращения его. Благодарен Турции за поддержку, которую она оказывает", – написал президент Украины.

Поговорив з @RTErdogan про підсумки саміту НАТО. Поділились оцінками поточних дипломатичних зусиль. Обговорили загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй. Вдячний Туреччині за підтримку, яку вона надає. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 25, 2022

Эрдоган рассказывал 25 марта, что намерен в ближайшие дни провести встречи с Зеленским, а также с главой Кремля Владимиром Путиным в рамках усилий по завершению войны.

Также он заявил, что Украина и РФ близки к согласию по четырем из шести пунктов мирного договора, но министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что "нет никакого консенсуса с Россией" по поводу этих пунктов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)