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Эрдоган заявил, что не будет передавать Украине российские комплексы ПВО С-400

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США неформально предлагали Турции передать Украине российские системы ПВО С-400, отмечали СМИ
США неформально предлагали Турции передать Украине российские системы ПВО С-400, отмечали СМИ
Фото: Минобороны России / Facebook

Турция не будет передавать Украине системы противоракетной обороны С-400, купленные ранее у России. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, пишет Haberturk 25 марта.

Reuters со ссылкой на три источника сообщило 20 марта, что Соединенные Штаты неформально консультировались с Турцией по поводу возможности передачи Украине российских систем ПВО С-400.

По данным агентства, в феврале официальные лица США обсуждали это предложение со своими турецкими коллегами, но никаких конкретных или официальных запросов не поступало. Также тема поднималась во время визита заместителя госсекретаря Венди Шерман в Турцию в начале марта.

Комментируя информацию о предложении США, Эрдоган отметил, что Анкара в вопросе американских истребителей F-35 "находится в той же точке", что и в отношении С-400.

Это дело "для нас закрыто в первую очередь, этот вопрос для нас закрыт", ответил президент Турции.

В середине июля 2019 года, после желания Анкары закупить у России системы ПВО С-400, начался кризис в отношениях Турции и США. В начале июня 2019 года США предложили Турции варианты, которые позволили бы ей отказаться от российских зенитно-ракетных комплексов.

12 июля 2019 года на авиабазу Мюртед в турецкой провинции Анкара прибыла первая партия компонентов российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В Белом доме после этого заявили, что поставки в Турцию истребителей F-35 невозможны, поскольку россияне с помощью С-400 смогут изучать их характеристики.

США ввели санкции против Турции за закупку С-400 по закону CAATSA. Они предполагают заморозку активов и визовые ограничения для главы управления оборонной промышленности Турции Исмаила Демира и еще трех граждан республики – Фарука Йигита, Мустафы Альпера Дениза и Серхата Генчоглу. Йигит является вице-президентом этого управления, а двое других возглавляют профильные отделы по противовоздушной обороне. Эрдоган называл эти санкции "атакой на суверенитет Турции".

Контекст:

Украина, на фоне массового военного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, рассматривает и альтернативные способы закрытия неба. Например, получение от союзников самолетов для Воздушных сил Украины. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, если НАТО не может закрыть небо над Украиной, то Украина закроет его сама, но для этого ей нужно оружие.

После авиаудара, который Россия нанесла по роддому и детской больнице в Мариуполе Донецкой области 9 марта, Великобритания пообещала поставить Украине вооружение для ведения противовоздушной обороны. 

Вечером 16 марта телеканал CNN сообщал со ссылкой на источники, что Словакия может предоставить Украине советские зенитно-ракетные комплексы С-300, если получит взамен американские системы ПВО Patriot. 17 марта Словакия подтвердила, что готова предоставить зенитно-ракетные комплексы С-300 Украине, если получит "надлежащую замену" советским комплексам.

Теги: Россия, США, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, оружие, санкции, ПВО, истребители, Анкара, война России против Украины, президент, С-400
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