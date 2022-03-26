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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Подоляк о заявлении Медведева относительно войны в Украине: Элита РФ пытается дистанцироваться от решения Путина

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Медведев (на фото) публично зафиксировал, что решение о войне против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично Путин, отметил Подоляк
Медведев (на фото) публично зафиксировал, что решение о войне против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично Путин, отметил Подоляк
Фото: EPA

Заявление зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что инициатором войны против Украины является российский президент Владимир Путин, является попыткой дистанцироваться от него, чтобы избежать ответственности.

Такое мнение 25 марта в Twitter выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Медведев в интервью "РИА Новости" заявил, что война РФ против Украины, которая началась после вторжения России 24 февраля, "развивается по плану" и продлится "до достижения целей, поставленных президентом страны". По его словам, задачу ставит именно главнокомандующий [Путин].

"Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент РФ. Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Украина, вторжение, Совет безопасности РФ, советник, война России против Украины, спецоперация, президент, интервью, Офис президента Украины, Михаил Подоляк
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