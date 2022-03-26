Подоляк о заявлении Медведева относительно войны в Украине: Элита РФ пытается дистанцироваться от решения Путина

Медведев (на фото) публично зафиксировал, что решение о войне против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично Путин, отметил Подоляк Фото: EPA

Такое мнение 25 марта в Twitter выразил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Медведев в интервью "РИА Новости" заявил, что война РФ против Украины, которая началась после вторжения России 24 февраля, "развивается по плану" и продлится "до достижения целей, поставленных президентом страны". По его словам, задачу ставит именно главнокомандующий [Путин].

"Медведев публично зафиксировал, что решение о проведении тяжелой спецоперации (войны) против Украины, предусматривающей атаки на мирные города, принимал единолично президент РФ. Важный симптом – господствующая элита пытается дистанцироваться, понимая юридические последствия", – написал Подоляк.

.@MedvedevRussia публічно зафіксував, що рішення про проведення важкої спецоперації (війни) проти * , яка передбачає атаки на мирні міста, ухвалював одноосібно президент * . Важливий симптом – панівна еліта намагається дистанціюватися, розуміючи юридичні наслідки. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 25, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)