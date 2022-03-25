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Моравецкий заявил, что Польша, Словения и Чехия подготовили "план из 10 пунктов по поддержке Украины"

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Моравецкий (на фото) отметил, что Украина и ее президент Зеленский правы в том, что ожидают от Запада больше действий для прекращения войны с РФ
Моравецкий (на фото) отметил, что Украина и ее президент Зеленский правы в том, что ожидают от Запада больше действий для прекращения войны с РФ
Фото: EPA

Помимо скорейшего прекращения платежей РФ за нефть, газ и уголь, Польша вместе со Словенией и Чехией подготовили план из 10 пунктов, чтобы поддержать Украину и положить конец войне, которая началась 24 февраля после вторжения России.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье, опубликованной 25 марта в Politico.

По его словам, после военного вторжения в Украину Запад ввел против РФ четыре пакета санкций, но этих мер "явно недостаточно", так как война продолжается, "нужно сделать гораздо больше и быстро". 

Моравецкий отметил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский правы в том, что ожидают от Запада больше действий.

Премьер Польши назвал меры по прекращению войны в Украине, по его мнению, страны Запада должны:

  • отключить все российские банки от международной платежной системы SWIFT, иначе экономика РФ адаптируется к новым условиям в течение нескольких недель;
  • ввести единую политику предоставления убежища для русских солдат, отказывающихся служить преступному режиму в Москве;
  • полностью остановить российскую пропаганду в Европе – свобода слова не означает право лгать;
  • заблокировать российские корабли в европейских портах;
  • ввести такую же блокаду автомобильного транспорта в Россию и из России;
  • ввести санкции не только в отношении российских олигархов, но и в отношении всей их бизнес-среды;
  • приостановить выдачу виз всем гражданам России, желающим въехать в ЕС: российский народ должен понять, что он получает последствия из-за этой войны;
  • ввести санкции против всех членов путинской партии "Единая Россия", их соучастие неоспоримо;
  • ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях;
  • исключить Россию из всех международных организаций: нельзя сидеть за одним столом с преступниками.

Когда это не остановит войну, считает Моравецкий, нужно идти дальше – "защищать народ Украины нашими собственными щитами" в виде миротворческой миссии.

Если Запад хочет восстановить мир, президент РФ Владимир Путин должен знать, где "красная линия", которую он не может переступить, подчеркнул глава правительства Польши.

Нужно осознавать угрозу, что у России есть ядерный арсенал, но она не должна сдерживать, иначе Путин пойдет дальше, резюмировал Моравецкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица сообщал 21 марта, что есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. По его словам, польское правительство готовится к этому. Дещица отметил, что власти Польши занимаются укреплением своих вооруженных сил, при этом в Варшаве понимают, что сейчас лучше помочь Украине, тем самым не допустив приближения российских войск к польским границам.

Экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк допустил в эфире CNN 24 марта, что Путин может нанести разрушительный удар тактическим ядерным оружием по Польше. Он предупредил, что Путин действительно хочет сдержать привлечение Альянса в Украине, а такой удар является частью российского военного мышления.

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