Моравецкий заявил, что Польша, Словения и Чехия подготовили "план из 10 пунктов по поддержке Украины"

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье, опубликованной 25 марта в Politico.
По его словам, после военного вторжения в Украину Запад ввел против РФ четыре пакета санкций, но этих мер "явно недостаточно", так как война продолжается, "нужно сделать гораздо больше и быстро".
Моравецкий отметил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский правы в том, что ожидают от Запада больше действий.
Премьер Польши назвал меры по прекращению войны в Украине, по его мнению, страны Запада должны:
Когда это не остановит войну, считает Моравецкий, нужно идти дальше – "защищать народ Украины нашими собственными щитами" в виде миротворческой миссии.
Если Запад хочет восстановить мир, президент РФ Владимир Путин должен знать, где "красная линия", которую он не может переступить, подчеркнул глава правительства Польши.
Нужно осознавать угрозу, что у России есть ядерный арсенал, но она не должна сдерживать, иначе Путин пойдет дальше, резюмировал Моравецкий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Посол Украины в Варшаве Андрей Дещица сообщал 21 марта, что есть опасения, что Россия может напасть на Польшу. По его словам, польское правительство готовится к этому. Дещица отметил, что власти Польши занимаются укреплением своих вооруженных сил, при этом в Варшаве понимают, что сейчас лучше помочь Украине, тем самым не допустив приближения российских войск к польским границам.
Экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк допустил в эфире CNN 24 марта, что Путин может нанести разрушительный удар тактическим ядерным оружием по Польше. Он предупредил, что Путин действительно хочет сдержать привлечение Альянса в Украине, а такой удар является частью российского военного мышления.