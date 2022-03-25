Моравецкий заявил, что Польша, Словения и Чехия подготовили "план из 10 пунктов по поддержке Украины"

Моравецкий (на фото) отметил, что Украина и ее президент Зеленский правы в том, что ожидают от Запада больше действий для прекращения войны с РФ Фото: EPA

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье, опубликованной 25 марта в Politico.

По его словам, после военного вторжения в Украину Запад ввел против РФ четыре пакета санкций, но этих мер "явно недостаточно", так как война продолжается, "нужно сделать гораздо больше и быстро".

Моравецкий отметил, что Украина и ее президент Владимир Зеленский правы в том, что ожидают от Запада больше действий.

Премьер Польши назвал меры по прекращению войны в Украине, по его мнению, страны Запада должны:

отключить все российские банки от международной платежной системы SWIFT, иначе экономика РФ адаптируется к новым условиям в течение нескольких недель;

ввести единую политику предоставления убежища для русских солдат, отказывающихся служить преступному режиму в Москве;

полностью остановить российскую пропаганду в Европе – свобода слова не означает право лгать;

заблокировать российские корабли в европейских портах;

ввести такую же блокаду автомобильного транспорта в Россию и из России;

ввести санкции не только в отношении российских олигархов, но и в отношении всей их бизнес-среды;

приостановить выдачу виз всем гражданам России, желающим въехать в ЕС: российский народ должен понять, что он получает последствия из-за этой войны;

ввести санкции против всех членов путинской партии "Единая Россия", их соучастие неоспоримо;

ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях;

исключить Россию из всех международных организаций: нельзя сидеть за одним столом с преступниками.

Когда это не остановит войну, считает Моравецкий, нужно идти дальше – "защищать народ Украины нашими собственными щитами" в виде миротворческой миссии.

Если Запад хочет восстановить мир, президент РФ Владимир Путин должен знать, где "красная линия", которую он не может переступить, подчеркнул глава правительства Польши.

Нужно осознавать угрозу, что у России есть ядерный арсенал, но она не должна сдерживать, иначе Путин пойдет дальше, резюмировал Моравецкий.

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