Российские военные переходят на сторону Украины – разведка

"Все большее число российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима [президента РФ Владимира] Путина", – отметили в посте.

В Telegram-канале "Легион "Свобода России" 24 марта опубликовали видео, на котором российский офицер, не называя себя и подразделение, в котором служил, призывал своих соотечественников не воевать против украинцев.

"24 февраля, как и все вы, я и моя рота зашли на территорию независимой Украины, выполняя преступный приказ диктатора Путина. Я понял, что мы пришли сюда не с благими намерениями и здесь нас никто не ждал как освободителей с цветами. А напротив, нас проклинали и называли фашистами", – отметил он.

Мужчина добавил, что 27 февраля при содействии СБУ вся рота, в которой он служит, перешла на сторону Украины. Высшее военное руководство страны разрешило создать подразделение легион "Свобода России". Офицер призвал россиян присоединяться к нему.