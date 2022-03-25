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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные переходят на сторону Украины – разведка

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Российский офицер призвал своих соотечественников не воевать против украинцев
Российский офицер призвал своих соотечественников не воевать против украинцев
Фото: EPA

Российские военные отказываются воевать против народа Украины. Об этом 25 марта в Telegram сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны.

"Все большее число российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходят с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима [президента РФ Владимира] Путина", – отметили в посте.

В Telegram-канале "Легион "Свобода России" 24 марта опубликовали видео, на котором российский офицер, не называя себя и подразделение, в котором служил, призывал своих соотечественников не воевать против украинцев.

"24 февраля, как и все вы, я и моя рота зашли на территорию независимой Украины, выполняя преступный приказ диктатора Путина. Я понял, что мы пришли сюда не с благими намерениями и здесь нас никто не ждал как освободителей с цветами. А напротив, нас проклинали и называли фашистами", – отметил он.

Мужчина добавил, что 27 февраля при содействии СБУ вся рота, в которой он служит, перешла на сторону Украины. Высшее военное руководство страны разрешило создать подразделение легион "Свобода России". Офицер призвал россиян присоединяться к нему.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".

Российские войска атакуют жилые кварталыдетские сады и больницы. РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", наносит авиаудары.

С 24 февраля по состоянию на 24.00 19 марта, по данным ООН, в Украине в результате российских обстрелов погибли 902 мирных жителя, 1459 человек были ранены. В ООН считают, что фактические цифры значительно выше, "особенно на территории, контролируемой правительством, и особенно в последние дни", поскольку получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения.

Теги: Россия, Украина, военные, видео, фашисты, война России против Украины, военнослужащий, российские военные
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