"От нас не скрыться". Российской певице сообщили о подозрении за надругательство над государственным флагом

"По данным следствия, артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ. Вместе с оккупантами она сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что российская певица неоднократно оправдывала военные действия руководства государства-агрессора, призывала к захвату вооруженными силами РФ территории Украины и поддерживала оккупацию частей Луганской и Донецкой областей.
В Офисе генпрокурора не сообщили имя подозреваемой, но очевидно, что речь идет о исполнительнице Юлии Чичериной.
22 марта украинский продюсер Алена Мозговая опубликовала ролик, в котором Чичерина со словами "От нас не скрыться" в окружении мужчин срезает украинский флаг на здании мэрии Энергодара Запорожской области. Позже ролик на странице Мозговой заблокировали. Видео сохранили на YouTube-канале "Украина в Огне Онлайн 2022".
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Чичерина была одной из первых российских артисток, которые посетили оккупированные боевиками территории Донецкой и Луганской областей с концертами. Она постоянно приезжает на оккупированный Донбасс, за что Служба безопасности Украины объявила певицу во всеукраинский розыск.
В мае 2017 года она получила паспорт "ЛНР".
Жители Бердянска, Энергодара (Запорожская область), Херсона и Каховки (Херсонская область), находящихся под контролем российских военных, выходят на проукраинские акции. В Энергодаре против оккупантов выступили 1500 местных жителей.