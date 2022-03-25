"От нас не скрыться". Российской певице сообщили о подозрении за надругательство над государственным флагом

В Офисе генпрокурора не сообщили имя подозреваемой, но очевидно, что речь идет об исполнительнице Юлии Чичериной Скриншот: Украина в Огне Онлайн 2022 / YouTube

"По данным следствия, артистка прибыла в Запорожскую область для поддержки военнослужащих РФ. Вместе с оккупантами она сняла с крыши здания мэрии Энергодара украинский флаг", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что российская певица неоднократно оправдывала военные действия руководства государства-агрессора, призывала к захвату вооруженными силами РФ территории Украины и поддерживала оккупацию частей Луганской и Донецкой областей.

В Офисе генпрокурора не сообщили имя подозреваемой, но очевидно, что речь идет о исполнительнице Юлии Чичериной.

22 марта украинский продюсер Алена Мозговая опубликовала ролик, в котором Чичерина со словами "От нас не скрыться" в окружении мужчин срезает украинский флаг на здании мэрии Энергодара Запорожской области. Позже ролик на странице Мозговой заблокировали. Видео сохранили на YouTube-канале "Украина в Огне Онлайн 2022".



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