"Наших пацанов очень много убило. Молодые, по 19–20 лет". СБУ перехватила новые разговоры российских военных

На записи военнослужащий рассказывает, что находится под Киевом.

"Позавчера в наступление два раза ходили, прямо в логово к ним заехали. Просто сразу четыре человека сняли у нас на х...й. Потерь много, технику взрывают, пацаны гибнут молодые. И так каждый день... Ты в окопе, и осколки вот летят. Осколками наших пацанов очень много убило... Пацаны молодые, по 19–20 лет", – говорит он, отмечая, что ежедневно их солдаты получают ранения.

Потери и увечья деморализуют необстрелянных российских солдат, подчеркивают в СБУ и приводят в пример еще один перехваченный разговор: "Позавчера в наступление ездили: БМП потеряли, восьмидесятку, и людей очень много. Теперь в обороне стоим. В окопы просто закапываемся и стоим".

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