В Харькове российские агрессоры обстреляли аэропорт и супермаркет METRO

"По обстрелам общее число – 54, это артиллерийские обстрелы, минометные, танковые обстрелы, из систем реактивного огня. Были обстреляны днем даже пункты выдачи гуманитарной помощи. Погибли у нас шесть человек, больше 17 получили ранения. Ночью также был обстрелян терминал аэропорта, утром обстрелян супермаркет METRO, где вряд ли продавалось какое-то оружие и военная техника. Или этот супермаркет имел отношение к военной инфраструктуре", – рассказал глава области.

Синегубов сообщил, что в области продолжаются бои под Изюмом, где враг понес значительные потери, на этом направлении были сбиты два российских самолета. Оборону Харькова защитники держат, по некоторым направлениям идет контрнаступление и противника оттесняют к границам, отметил он.

"Оккупанты продолжают терроризировать мирное население. Глава Циркуновской ОТО Николай Сикаленко до сих пор находится в плену у российских оккупантов. Его выкрали из собственного дома 21 марта. С Офисом президента, вице-премьер-министром Ириной Верещук продолжаем делать все, чтобы освободить главу общины из плена", – написал руководитель ОВА в своем Telegram.

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