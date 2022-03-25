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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове российские агрессоры обстреляли аэропорт и супермаркет METRO

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Терминал обстреляли ночью
Терминал обстреляли ночью
Фото: mykharkov.info

В Харькове в результате обстрелов со стороны войск РФ за последние сутки погибли шесть человек, как минимум 17 ранены. Об этом заявил в эфире национального телемарафона глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. Фрагмент эфира он опубликовал в своем Telegram.

"По обстрелам общее число – 54, это артиллерийские обстрелы, минометные, танковые обстрелы, из систем реактивного огня. Были обстреляны днем даже пункты выдачи гуманитарной помощи. Погибли у нас шесть человек, больше 17 получили ранения. Ночью также был обстрелян терминал аэропорта, утром обстрелян супермаркет METRO, где вряд ли продавалось какое-то оружие и военная техника. Или этот супермаркет имел отношение к военной инфраструктуре", – рассказал глава области.

Синегубов сообщил, что в области продолжаются бои под Изюмом, где враг понес значительные потери, на этом направлении были сбиты два российских самолета. Оборону Харькова защитники держат, по некоторым направлениям идет контрнаступление и противника оттесняют к границам, отметил он.

"Оккупанты продолжают терроризировать мирное население. Глава Циркуновской ОТО Николай Сикаленко до сих пор находится в плену у российских оккупантов. Его выкрали из собственного дома 21 марта. С Офисом президента, вице-премьер-министром Ириной Верещук продолжаем делать все, чтобы освободить главу общины из плена", – написал руководитель ОВА в своем Telegram.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.

Теги: Харьков, война, аэропорт, обстрелы, война России против Украины, METRO, Олег Синегубов, супермаркет
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