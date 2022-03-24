В Харькове оккупанты обстреляли мемориал жертвам тоталитаризма, где похоронены польские военные

Контекст:

В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.

За время нападения России на Украину в Харьковской области погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, сообщили в полиции 11 марта.

В ночь на 24 марта оккупанты 44 раза обстреляли Харьков. Центр города подвергся удару ракетами "Калибр", выпущенными с кораблей в Черном море.