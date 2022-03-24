В Харькове оккупанты обстреляли мемориал жертвам тоталитаризма, где похоронены польские военные

"Мемориал жертвам тоталитаризма. Пятихатки, Харьков, сегодня днем", – отметила она.
Зубар опубликовала фото с разбитыми могильными плитами и снарядом, торчащим из земли рядом с крестом.
Мемориал жертвам тоталитаризма был открыт в Харькове в 2000 году. На кладбище в Пятихатках перезахоронены останки 4302 военнопленных поляков, из них 493 офицера – жертвы так называемого украинского Катынского списка. В 60 могилах похоронены останки 2746 граждан бывшего СССР разных национальностей, ставших жертвами НКВД в 1937–1938 годах, сообщал сайт мэрии Харькова.
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
За время нападения России на Украину в Харьковской области погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, сообщили в полиции 11 марта.
В ночь на 24 марта оккупанты 44 раза обстреляли Харьков. Центр города подвергся удару ракетами "Калибр", выпущенными с кораблей в Черном море.