Оккупанты обстреляли здание в Харькове, где жители получали гуманитарку. Шестеро погибли, 15 ранены

"В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь", – отметил он.

По предварительным данным, погибли шесть мирных жителей, еще 15 ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Число жертв устанавливается.