Оккупанты обстреляли здание в Харькове, где жители получали гуманитарку. Шестеро погибли, 15 ранены

"В Харькове в районе улицы Академика Павлова россияне из оружия дальнего действия обстреляли пункт "Новой почты", возле которого харьковчане получали гуманитарную помощь", – отметил он.
По предварительным данным, погибли шесть мирных жителей, еще 15 ранены, их госпитализировали в лечебные учреждения. Число жертв устанавливается.
В Харьковской области идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, 24 февраля. Сам Харьков активно обстреливают, также в городе задерживают диверсантов.
За время нападения России на Украину в Харьковской области погиб 201 мирный житель, в том числе 11 детей, сообщили в полиции 11 марта.