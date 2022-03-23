На территории "Источника нейтронов" в Харькове обнаружен неразорвавшийся снаряд от "Смерча"

"По информации эксплуатирующей организации, при осмотре 22-го и 23 марта промышленной площадки "Источник нейтронов" персоналом обнаружен предмет, предварительно квалифицированный как неразорвавшийся реактивный снаряд РСЗО 9К58 "Смерч", создающий потенциальную опасность нового взрыва в непосредственной близости к ядерной установке", – сообщили в ГИЯРУ.

Из-за продолжающихся боевых действий специалисты не могут обезвредить боеприпас, сказано в сообщении.

Также сотрудники ХФТИ подтвердили, что на момент осмотра "Источник нейтронов" не имел повреждений узлов, которые влияли бы на безопасность, но отметили многочисленные повреждения окон и обшивки зданий.

По данным ГИЯРУ, на данный момент персонал контролирует состояние "Источника нейтронов", сама ядерная установка переведена "в глубокое подкритическое состояние". "Радиационная обстановка на площадке в пределах нормы. Персонал продолжает предпринимать меры по устранению последствий боевых действий и поддержанию в работоспособном состоянии оборудования ядерной установки", – говорится в сообщении.