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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На территории "Источника нейтронов" в Харькове обнаружен неразорвавшийся снаряд от "Смерча"

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На территории "Источника нейтронов" обнаружили неразорвавшийся снаряд от "Смерча"
На территории "Источника нейтронов" обнаружили неразорвавшийся снаряд от "Смерча"
Фото: nas.gov.ua

На промышленной площадке ядерной подкритической установки "Источник нейтронов" в Харькове обнаружен, по предварительным данным, неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня "Смерч". Об этом 23 марта сообщила в Facebook Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) со ссылкой Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт", который эксплуатирует установку.

"По информации эксплуатирующей организации, при осмотре 22-го и 23 марта промышленной площадки "Источник нейтронов" персоналом обнаружен предмет, предварительно квалифицированный как неразорвавшийся реактивный снаряд РСЗО 9К58 "Смерч", создающий потенциальную опасность нового взрыва в непосредственной близости к ядерной установке", – сообщили в ГИЯРУ.

Из-за продолжающихся боевых действий специалисты не могут обезвредить боеприпас, сказано в сообщении.

Также сотрудники ХФТИ подтвердили, что на момент осмотра "Источник нейтронов" не имел повреждений узлов, которые влияли бы на безопасность, но отметили многочисленные повреждения окон и обшивки зданий.

По данным ГИЯРУ, на данный момент персонал контролирует состояние "Источника нейтронов", сама ядерная установка переведена "в глубокое подкритическое состояние". "Радиационная обстановка на площадке в пределах нормы. Персонал продолжает предпринимать меры по устранению последствий боевых действий и поддержанию в работоспособном состоянии оборудования ядерной установки", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=337389531765641&id=100064837892613

Контекст:

В Харьковской области (в том числе в самом Харькове) идут интенсивные боевые действия с первого дня российского вторжения, с 24 февраля.

Центр, в котором расположен "Источник нейтронов", попадал под обстрелы как минимум два раза – 6-го и 11 марта. В результате комплекс был полностью обесточен, а здания повреждены.

Дмитрий НЕЙМЫРОК
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, Харьков, радиация, РСЗО, вторжение, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины
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