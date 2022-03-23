Россия до сих пор не забрала тела своих солдат, погибших в Сумах в начале войны – ОВА

По словам Котляра, тела погибших россиян хранятся под открытым небом в специальных пакетах.
"Они не нужны той стороне, они их не уносят, они остаются у нас и представляют очень большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", – сказал чиновник.
Он сообщил, что эти останки – без документов и опознавательных знаков, их тяжело идентифицировать. Согласно нормам гуманитарного права, личности погибших нужно устанавливать по ДНК, пояснил Котляр.
Сумская ОВА заказала 10 рефрижераторов, чтобы хранить тела погибших, но из-за блокирования железной дороги их не смогли доставить. В связи с этим найденные останки российских солдат упаковывают в полиэтиленовые пакеты, их планируют захоронять временно.
"Нужно определять места, где их временно прикапывать, а после победы мы каждого из них идентифицируем и вернем их родителям", – сказал Котляр. Пока, по его словам, место для такого захоронения не определено.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сумская область – один из регионов, где активные боевые действия идут с первых дней вторжения РФ. Известно об оккупации одного из городов области – Тростянца. В Сумах в результате бомбежки российскими войсками есть погибшие и раненые. По информации Генерального штаба ВСУ, 22 марта в Охтырском районе порядка 300 российских военных отказались выполнять приказ по ведению боевых действий и отошли из района на 70 единицах техники.
Россия не обращается к Украине с просьбой о выдаче тел своих погибших, говорила 18 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
По ее словам, Украина обратилась к главе Красного Креста, чтобы он предложил России "проявить уважение" к своим погибшим солдатам и начать переговоры, чтобы забрать их из Украины.