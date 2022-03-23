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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия до сих пор не забрала тела своих солдат, погибших в Сумах в начале войны – ОВА

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Тела россиян в Сумах хранят в полиэтиленовых пакетах, их планируют "прикапывать", а после завершения войны идентифицировать и возвращать родным в РФ
Тела россиян в Сумах хранят в полиэтиленовых пакетах, их планируют "прикапывать", а после завершения войны идентифицировать и возвращать родным в РФ
Фото: suspilne.media

Российские оккупационные войска не забирают тела сослуживцев, погибших в Сумах в начале вторжения РФ в Украину. Об этом Общественному 23 марта рассказал и.о. директора управления здравоохранения Сумской областной военной администрации Анатолий Котляр.

По словам Котляра, тела погибших россиян хранятся под открытым небом в специальных пакетах. 

"Они не нужны той стороне, они их не уносят, они остаются у нас и представляют очень большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", – сказал чиновник.

Фото: suspilne.media
Фото: suspilne.media

Он сообщил, что эти останки – без документов и опознавательных знаков, их тяжело идентифицировать. Согласно нормам гуманитарного права, личности погибших нужно устанавливать по ДНК, пояснил Котляр.

Сумская ОВА заказала 10 рефрижераторов, чтобы хранить тела погибших, но из-за блокирования железной дороги их не смогли доставить. В связи с этим найденные останки российских солдат упаковывают в полиэтиленовые пакеты, их планируют захоронять временно.

"Нужно определять места, где их временно прикапывать, а после победы мы каждого из них идентифицируем и вернем их родителям", – сказал Котляр. Пока, по его словам, место для такого захоронения не определено.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сумская область – один из регионов, где активные боевые действия идут с первых дней вторжения РФ. Известно об оккупации одного из городов области – Тростянца. В Сумах в результате бомбежки российскими войсками есть погибшие и раненые. По информации Генерального штаба ВСУ, 22 марта в Охтырском районе порядка 300 российских военных отказались выполнять приказ по ведению боевых действий и отошли из района на 70 единицах техники.

Россия не обращается к Украине с просьбой о выдаче тел своих погибших, говорила 18 марта вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

По ее словам, Украина обратилась к главе Красного Креста, чтобы он предложил России "проявить уважение" к своим погибшим солдатам и начать переговоры, чтобы забрать их из Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Сумы, война России против Украины, погибшие российские военные, российские оккупанты
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