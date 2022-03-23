Россия до сих пор не забрала тела своих солдат, погибших в Сумах в начале войны – ОВА

Тела россиян в Сумах хранят в полиэтиленовых пакетах, их планируют "прикапывать", а после завершения войны идентифицировать и возвращать родным в РФ Фото: suspilne.media

По словам Котляра, тела погибших россиян хранятся под открытым небом в специальных пакетах.

"Они не нужны той стороне, они их не уносят, они остаются у нас и представляют очень большую угрозу, прежде всего экологическую. Разлагаясь, человеческое тело выделяет трупный яд", – сказал чиновник.

Фото: suspilne.media

Он сообщил, что эти останки – без документов и опознавательных знаков, их тяжело идентифицировать. Согласно нормам гуманитарного права, личности погибших нужно устанавливать по ДНК, пояснил Котляр.

Сумская ОВА заказала 10 рефрижераторов, чтобы хранить тела погибших, но из-за блокирования железной дороги их не смогли доставить. В связи с этим найденные останки российских солдат упаковывают в полиэтиленовые пакеты, их планируют захоронять временно.

"Нужно определять места, где их временно прикапывать, а после победы мы каждого из них идентифицируем и вернем их родителям", – сказал Котляр. Пока, по его словам, место для такого захоронения не определено.

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