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ВОЙНА В УКРАИНЕ

60% российских ракет не попадают в цель – СМИ

Три американских официальных лица сообщили, что, по оценкам США, уровень неудач России меняется ежедневно в зависимости от типа запускаемой ракеты
Три американских официальных лица сообщили, что, по оценкам США, уровень неудач России меняется ежедневно – в зависимости от типа запускаемой ракеты
Фото: ЕРА

По оценкам США, около 60% высокоточных ракет, выпущенных Россией в войне с Украиной, не достигают цели. Об этом 24 марта со ссылкой на трех американских чиновников, владеющих разведданными, сообщило агентство Reuters.

Источники агентства не смогли предоставить доказательств в подтверждение своих слов и не смогли объяснить, что именно повлекло столь высокие показатели неудач России.

Эти показатели могут быть предопределены чем угодно – от неудачи при запуске до того, что ракета не взорвалась при ударе, пишет Reuters.

Ссылаясь на данные американской разведки, три американских официальных лица сообщили агентству, что, по оценкам США, уровень неудач России меняется ежедневно – в зависимости от типа запускаемой ракеты.

По словам одного из источников, такой уровень может превышать 50%. Двое других сказали, что он достигает 60%.

Один из чиновников отметил, что разведка показала, что российские крылатые ракеты воздушного базирования испытывали провал в диапазоне от 20 до 60% в зависимости от дня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

На этой неделе представители минобороны США сообщали, что, по оценкам Пентагона, Россия с начала войны выпустила в Украине более 1100 ракет всех видов. Американские официальные лица до сих пор не уточнили, сколько из них попало в цель, а сколько нет, пишет Reuters.

17 марта минобороны Великобритании сообщило, что РФ использовала в Украине больше ракет и бомб, чем планировала, и продолжает нести большие потери.

18 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что предприятия военно-промышленного комплекса России переводят на круглосуточный режим работы.

21 марта Пентагон отметил, что в российских войск в ходе вторжения в Украину возник дефицит высокоточных боеприпасов.

Теги: Россия, СМИ, США, Пентагон, разведка, боеприпасы, воздух, чиновники, война России против Украины, ракета, войска
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