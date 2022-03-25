60% российских ракет не попадают в цель – СМИ

Три американских официальных лица сообщили, что, по оценкам США, уровень неудач России меняется ежедневно – в зависимости от типа запускаемой ракеты Фото: ЕРА

Источники агентства не смогли предоставить доказательств в подтверждение своих слов и не смогли объяснить, что именно повлекло столь высокие показатели неудач России.

Эти показатели могут быть предопределены чем угодно – от неудачи при запуске до того, что ракета не взорвалась при ударе, пишет Reuters.

Ссылаясь на данные американской разведки, три американских официальных лица сообщили агентству, что, по оценкам США, уровень неудач России меняется ежедневно – в зависимости от типа запускаемой ракеты.

По словам одного из источников, такой уровень может превышать 50%. Двое других сказали, что он достигает 60%.

Один из чиновников отметил, что разведка показала, что российские крылатые ракеты воздушного базирования испытывали провал в диапазоне от 20 до 60% в зависимости от дня.

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