У российских войск в ходе вторжения в Украину возник дефицит высокоточных боеприпасов – Пентагон

В частности, оккупационные войска, пытающиеся продолжить наступление в Украине, чувствуют дефицит ракет с высокоточным наведением.
Представитель Пентагона отметил, что даже имеющиеся у РФ подобные боеприпасы не всегда срабатывают – они "не поражают цель или не взрываются при контакте".
Собеседник журналистов объяснил, что российская армия в ходе войны с Украиной использовала "достаточно мало" крылатых ракет и все шире применяет "тупые бомбы", которые не имеют технологии фокусировки на конкретной цели.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия вторглась в Украину 24 февраля.
17 марта минобороны Великобритании сообщило, что Россия использовала в Украине больше ракет и бомб, чем планировала, и продолжает нести большие потери.
18 марта Генеральный штаб ВСУ сообщил, что предприятия военно-промышленного комплекса России переводят на круглосуточный режим работы.