У российских войск в ходе вторжения в Украину возник дефицит высокоточных боеприпасов – Пентагон

Россия все чаще использует в Украине "тупые бомбы" Фото: ЕРА

В частности, оккупационные войска, пытающиеся продолжить наступление в Украине, чувствуют дефицит ракет с высокоточным наведением.

Представитель Пентагона отметил, что даже имеющиеся у РФ подобные боеприпасы не всегда срабатывают – они "не поражают цель или не взрываются при контакте".

Собеседник журналистов объяснил, что российская армия в ходе войны с Украиной использовала "достаточно мало" крылатых ракет и все шире применяет "тупые бомбы", которые не имеют технологии фокусировки на конкретной цели.

Война России против Украины. Главное (обновляется)