"Оказались не такими уж бронированными". В Черниговской области уничтожили колонну техники оккупантов

"Их бронированные машины оказались и не такими уж бронированными. Очередная колонна оккупантов полегла на черниговской земле", – отметили в посте.

Контекст:

За прошедшие сутки, 24 марта, украинские военные уничтожили 12 танков, около 20 единиц техники и девять артиллерийских систем врага, россияне потеряли более 200 человек на донецком, слобожанском и таврическом направлениях.

По данным на 24 марта в Украине убиты 15,8 тыс. оккупантов. Среди поврежденной и уничтоженной техники: танки – 530, боевые бронированные машины – 1597, артиллерийские системы – 280, РСЗО – 82, средства ПВО – 47, самолеты – 108, вертолеты – 124, автомобильная техника – 1033, корабли/катера – 4, цистерны с ГСМ – 72, БПЛА оперативно-тактического уровня – 50, специальная техника – 16.