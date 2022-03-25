Мэр Чернигова: Мы раздаем по 10 литров воды в руки. Это гуманитарный кризис или нет?

Сейчас во всем Чернигове нет электроснабжения, сказал Атрошенко. Он говорил с Гордоном при свете фонарика. Электричества нет, так как все подводящие сети, от которых город берет электроэнергию, находятся в зоне боевых действий, а "темпы уничтожения инфраструктуры превышают возможности ее чинить", рассказал мэр. 22 марта, по его словам, в Чернигове погибло два электрика, которые поехали проводить ремонт сетей, – подорвались на мине.

По его словам, без электроэнергии город уже порядка 10 дней.

"Мы каждый день его [электроснабжение] пытаемся чинить, иногда это удается, но я людям объясняю, что если ведутся боевые действия постоянно под линиями электропередач, то это будет чудо. У нас нет света – соответственно, нет воды. Есть проблема с водой, потому что мы не можем подать напряжение, кроме того, сети разбиты. Мы не можем подать, потому что нет давления, так как сеть дырявая, в дырках. Тепла нету. Потому что разбиты сети тепловые", – рассказал Атрошенко.

В Чернигове, по его словам, разрушены две тепловые магистрали.

"Они уничтожены, там вырваны куски по несколько метров 800-го диаметра трубы. Соответственно, половина города, которая отапливалась на ТЭЦ, обесточена давно и там нет воды и нет тепла", – сказал Атрошенко.

Сети отопления, как говорит мэр, в домах размерзлись, когда были морозы. И сейчас даже если их отремонтировать, тепло подать в квартиры невозможно, так как квартиры будут затоплены, сказал Атрошенко, отметив, что пока ремонт провести нереально. Это проблема для следующего отопительного сезона, для того, чтобы отремонтировать эти сети, нужно как минимум три-четыре года, добавил он.

Воду жителям Чернигова развозят в емкостях, но этих емкостей недостаточно, говорит мэр.

"Мы раздаем по 10 литров воды в руки. И вот теперь ты мне, Дима, ответь мне на вопрос: когда нет воды, газа, тепла, нет электроэнергии – это гуманитарный кризис или нет? И город находится в окружении", – возмутился Атрошенко.

Гордон ответил, что это катастрофа.

"Это гуманитарная катастрофа. Это просто концлагерь. Чистый концлагерь. И при этом бомбардировки и каждый день уничтожение", – продолжил Атрошенко.

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