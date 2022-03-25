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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Мэр Чернигова: Мы раздаем по 10 литров воды в руки. Это гуманитарный кризис или нет?

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В Чернигове нет света, воды и тепла, говорит Атрошенко
В Чернигове нет света, воды и тепла, говорит Атрошенко
Фото: ЕРА

Чернигов находится в условиях гуманитарной катастрофы. Об этом мэр города Владислав Атрошенко рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Сейчас во всем Чернигове нет электроснабжения, сказал Атрошенко. Он говорил с Гордоном при свете фонарика. Электричества нет, так как все подводящие сети, от которых город берет электроэнергию, находятся в зоне боевых действий, а "темпы уничтожения инфраструктуры превышают возможности ее чинить", рассказал мэр. 22 марта, по его словам, в Чернигове погибло два электрика, которые поехали проводить ремонт сетей, – подорвались на мине.

По его словам, без электроэнергии город уже порядка 10 дней. 

"Мы каждый день его [электроснабжение] пытаемся чинить, иногда это удается, но я людям объясняю, что если ведутся боевые действия постоянно под линиями электропередач, то это будет чудо. У нас нет света – соответственно, нет воды. Есть проблема с водой, потому что мы не можем подать напряжение, кроме того, сети разбиты. Мы не можем подать, потому что нет давления, так как сеть дырявая, в дырках. Тепла нету. Потому что разбиты сети тепловые", – рассказал Атрошенко. 

В Чернигове, по его словам, разрушены две тепловые магистрали. 

"Они уничтожены, там вырваны куски по несколько метров 800-го диаметра трубы. Соответственно, половина города, которая отапливалась на ТЭЦ, обесточена давно и там нет воды и нет тепла", – сказал Атрошенко.

Сети отопления, как говорит мэр, в домах размерзлись, когда были морозы. И сейчас даже если их отремонтировать, тепло подать в квартиры невозможно, так как квартиры будут затоплены, сказал Атрошенко, отметив, что пока ремонт провести нереально. Это проблема для следующего отопительного сезона, для того, чтобы отремонтировать эти сети, нужно как минимум три-четыре года, добавил он.

Воду жителям Чернигова развозят в емкостях, но этих емкостей недостаточно, говорит мэр.

"Мы раздаем по 10 литров воды в руки. И вот теперь ты мне, Дима, ответь мне на вопрос: когда нет воды, газа, тепла, нет электроэнергии – это гуманитарный кризис или нет? И город находится в окружении", – возмутился Атрошенко.

Гордон ответил, что это катастрофа.

"Это гуманитарная катастрофа. Это просто концлагерь. Чистый концлагерь. И при этом бомбардировки и каждый день уничтожение", – продолжил Атрошенко. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Оккупанты атакуют Чернигов с самого начала полномасштабной войны (24 февраля), они сбрасывают на город авиабомбы, ведут артиллерийский огонь. Армия РФ уничтожает мирное население, говорит Атрошенко. 

3 марта он говорил, что разрушения в Чернигове сравнимы с теми, что были при бомбардировке нацистами в 1941 году. 23 марта он сказал, что уже разрушено порядка 60% объектов инфраструктуры, а 40% домов в частном секторе "уничтожено в пыль". По данным Атрошенко, из Чернигова за время вторжения уехало более половины населения

6 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Чернигову звание "город-герой", Атрошенко наградил орденом Мужества.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Чернигов, Владислав Атрошенко, гуманитарная катастрофа, война России против Украины
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