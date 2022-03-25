Враг за сутки потерял более 200 человек, 12 танков и три самолета – Генштаб ВСУ

ВСУ уничтожили уже более тыс. единиц танков и бронированных машин противника Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На этих направлениях украинские военные также отразили девять вражеских атак, сбили два самолета и два беспилотника врага.

Также Воздушные силы ВСУ за предыдущие сутки подбили шесть воздушных целей врага: один самолет, один беспилотник и четыре крылатые ракеты.

Авиация Воздушных мил патрулировала воздушное пространство, прикрывала войска и объекты; ударная авиация оказывала огневое воздействие по колоннам бронетехники, логистическим центрам и скоплениям войск врага.

На Волыни главные усилия сил обороны сосредотачиваются на прикрытии гос границы.

На Северщине продолжается ведение оборонной операции. Украинские войска удерживают город Чернигов и сдерживают продвижение противника в направлении Киева.

Одновременно группировка сил и средств обороны Киева продолжает отражение наступления противника, наносит ему огневое поражение и удерживает все определенные рубежи обороны.

На юге продолжается ведение оборонной операции, проводится стабилизационная операция, выполняются задачи территориальной обороны.

Российские террористические войска продолжают вести боевые действия, сознательно нарушая нормы интернационального гуманитарного права и правила ведения войны.

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