Оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части в Днепре, начались пожары – ГСЧС

"Ориентировочно в 22.38 Россия нанесла два ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр. В результате этого значительно разрушены здания части. Информация о погибших и пострадавших устанавливается", – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что в результате попадания ракет возникли два очага пожара.
Какими именно ракетами ударили захватчики, информации пока нет.
Жители города пишут в комментариях под постом, что сирена воздушной тревоги сработала уже после взрыва.
Война России против Украины. Главное (обновляется)