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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части в Днепре, начались пожары – ГСЧС

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Информация о погибших и пострадавших устанавливается
Информация о погибших и пострадавших устанавливается
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по одной из воинских частей в Днепре, в результате разрушены здания. Об этом сообщает управление Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.

"Ориентировочно в 22.38 Россия нанесла два ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр. В результате этого значительно разрушены здания части. Информация о погибших и пострадавших устанавливается", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в результате попадания ракет возникли два очага пожара.

Какими именно ракетами ударили захватчики, информации пока нет. 

https://www.facebook.com/MNSDNE/posts/285818170397259

Жители города пишут в комментариях под постом, что сирена воздушной тревоги сработала уже после взрыва. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: пожар, ГСЧС, Днепр, война России против Украины, военная часть, ракеты, российские оккупанты
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