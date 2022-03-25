Оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части в Днепре, начались пожары – ГСЧС

Информация о погибших и пострадавших устанавливается Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"Ориентировочно в 22.38 Россия нанесла два ракетных удара по одной из воинских частей на окраине города Днепр. В результате этого значительно разрушены здания части. Информация о погибших и пострадавших устанавливается", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что в результате попадания ракет возникли два очага пожара.

Какими именно ракетами ударили захватчики, информации пока нет.

Жители города пишут в комментариях под постом, что сирена воздушной тревоги сработала уже после взрыва.

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