Замкомандира "Азова" Калина: Настоящими фашистами оказались не бойцы полка "Азов", а российское руководство и российские военные

Калина: Истину говорил Уинстон Черчилль, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Так оно и случилось Скриншот: Азов – Маріуполь / Telegram

"Сегодня весь мир уже месяц наблюдает за кровавыми преступлениями [президента РФ Владимира] Путина в Украине. Наблюдает за тем, как совершаются преступления против человечности. Наблюдает за обороной города Мариуполя, где каждый день – это день смерти, день героической борьбы наших военных с превосходящими силами врага, где идет борьба добра и зла, света и тьмы. Даже в полном окружении азовцы за последние два дня уничтожили четыре БТР и другую технику, вражескую пехоту, взяли пленного и спасли ему здоровье и жизнь. Напоминаю всем: мы воюем согласно правилам ведения войны, и если противник поднял руки и сложил оружие, он будет считаться военнопленным", – заявил Калина.

Он подчеркнул, что Запад допустил бойню в Украине своей политикой умиротворения агрессора.

"В то же время одно из самых мотивированных подразделений в нашей стране – полк "Азов" – за деньги России клеймили фашистами и нацистами. Поэтому нам запрещали передавать нам оружие и учиться у натовских инструкторов, блокировали наши социальные сети и так далее. Несмотря на это, сейчас мир наблюдает за тем, как борьбой азовцев руководит Герой Украины майор Денис Прокопенко, а бойцы полка показывают чудеса профессионализма и героизма. Настоящими фашистами оказались не бойцы полка "Азов", а российское руководство и российские военные, имеющие наглость называть войну в Украине "специальной операцией по денацификации". Истину говорил Уинстон Черчилль, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Так оно и случилось", – сказал азовец.

Калина рассказал, что российские войска воюют с мирным населением Мариуполя.

"Ни на минуту не прекращаются хаотичные и разрушительные обстрелы Мариуполя с земли, с воздуха и с моря. Российские военные нарушают все правила войны, воюя в первую очередь с мирным населением Украины, разрушают все, что можно. Потому что в течение восьми лет многие платили этим ублюдкам и продолжали вести бизнес с варварами, которые на эти деньги производили бомбы, которые сегодня стирают с лица Земли центр Европы", – заявил он.

По словам замкомандира "Азова", российские военные захватили в Мариуполе церковь и ведут боевые действия оттуда.

"Россияне используют сверхтяжелые авиабомбы, которые приводят к невероятным разрушениям. Все чаще, по данным разведки, появляется информация о возможном применении Россией в Мариуполе химического оружия, как они это сделали в Сирии. Эти варвары захватывают обычных людей и под принуждением вывозят их в Россию, изымают документы и отправляют на работу в северные и восточные регионы страны-агрессора. Разве вам это не напоминает концентрационные лагеря гитлеровской Германии или ГУЛАГ сталинского режима? Оккупанты пали так низко в своих действиях, что захватили церковь, в которой прятались местные жители, и ведут боевые действия оттуда. Что можно сказать? Это трусливые ублюдки, а не вторая армия в мире. Продолжаем держать оборону. Мариуполь – это Украина!" – сказал Калина.

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