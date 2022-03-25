Замкомандира "Азова" Калина: Настоящими фашистами оказались не бойцы полка "Азов", а российское руководство и российские военные

"Сегодня весь мир уже месяц наблюдает за кровавыми преступлениями [президента РФ Владимира] Путина в Украине. Наблюдает за тем, как совершаются преступления против человечности. Наблюдает за обороной города Мариуполя, где каждый день – это день смерти, день героической борьбы наших военных с превосходящими силами врага, где идет борьба добра и зла, света и тьмы. Даже в полном окружении азовцы за последние два дня уничтожили четыре БТР и другую технику, вражескую пехоту, взяли пленного и спасли ему здоровье и жизнь. Напоминаю всем: мы воюем согласно правилам ведения войны, и если противник поднял руки и сложил оружие, он будет считаться военнопленным", – заявил Калина.
Он подчеркнул, что Запад допустил бойню в Украине своей политикой умиротворения агрессора.
"В то же время одно из самых мотивированных подразделений в нашей стране – полк "Азов" – за деньги России клеймили фашистами и нацистами. Поэтому нам запрещали передавать нам оружие и учиться у натовских инструкторов, блокировали наши социальные сети и так далее. Несмотря на это, сейчас мир наблюдает за тем, как борьбой азовцев руководит Герой Украины майор Денис Прокопенко, а бойцы полка показывают чудеса профессионализма и героизма. Настоящими фашистами оказались не бойцы полка "Азов", а российское руководство и российские военные, имеющие наглость называть войну в Украине "специальной операцией по денацификации". Истину говорил Уинстон Черчилль, что фашисты будущего будут называть себя антифашистами. Так оно и случилось", – сказал азовец.
Калина рассказал, что российские войска воюют с мирным населением Мариуполя.
"Ни на минуту не прекращаются хаотичные и разрушительные обстрелы Мариуполя с земли, с воздуха и с моря. Российские военные нарушают все правила войны, воюя в первую очередь с мирным населением Украины, разрушают все, что можно. Потому что в течение восьми лет многие платили этим ублюдкам и продолжали вести бизнес с варварами, которые на эти деньги производили бомбы, которые сегодня стирают с лица Земли центр Европы", – заявил он.
По словам замкомандира "Азова", российские военные захватили в Мариуполе церковь и ведут боевые действия оттуда.
"Россияне используют сверхтяжелые авиабомбы, которые приводят к невероятным разрушениям. Все чаще, по данным разведки, появляется информация о возможном применении Россией в Мариуполе химического оружия, как они это сделали в Сирии. Эти варвары захватывают обычных людей и под принуждением вывозят их в Россию, изымают документы и отправляют на работу в северные и восточные регионы страны-агрессора. Разве вам это не напоминает концентрационные лагеря гитлеровской Германии или ГУЛАГ сталинского режима? Оккупанты пали так низко в своих действиях, что захватили церковь, в которой прятались местные жители, и ведут боевые действия оттуда. Что можно сказать? Это трусливые ублюдки, а не вторая армия в мире. Продолжаем держать оборону. Мариуполь – это Украина!" – сказал Калина.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы. По оценкам властей, в городе оставалось примерно 350 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. На прошлой неделе из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинуло около 35 тыс. мариупольцев.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник мэра Петр Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.
Командир полка "Азов" Денис Прокопенко 21 марта сообщил, что в Мариуполе погибло более 3 тыс. мирных жителей.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.