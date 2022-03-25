Российский оккупант под Николаевом рассказал о потере 60% боевой готовности. СБУ опубликовала перехват разговора

"Все наши машины, нах…й, осталось две машины, два танка… Колесная техника вся ушла, все снаряды, еда и вода вся… Все, просто ничего нету, нах…й, 60% боевой готовности – минус", – рассказывает оккупант своему знакомому.

По словам российского военного, из его подразделения осталось 30 человек, и из них "никто служить не хочет". При этом оккупанты отдают себе отчет, что Николаев им не взять.

"Все, в отказную, в первую машину и сразу съеб…йся, ты не тот боец, который это умеет делать", – рекомендует оккупанту его знакомый.

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