Российские военные обещали Путину взять Киев за пять дней – Нуланд

Нуланд: Вы удивляете весь мир своим мужеством, своей силой, своей решительностью, своим патриотизмом Фото: EPA

"Когда мы впервые узнали о военных планах Путина по этой войне – а это было еще осенью – его военные говорили ему, что он будет в Киеве, возьмет Киев через пять дней. Его военные командиры говорили ему, что он будет полностью контролировать всю Украину и получит этот контроль через две недели", – сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что благодаря мужеству украинского народа эти планы не были реализованы.

"Именно потому, что делает каждый из вас, каждый мужчина, женщина, ребенок, все, кто принесли себя в жертву, этого не произошло, и российские военные сейчас почти остановились в своем наступлении. Вы удивляете весь мир своим мужеством, своей силой, своей решительностью, своим патриотизмом. Вы боретесь за всех нас. Вы сражаетесь за весь свободный мир.", – сказала заместитель госсекретаря.

Она отметила, что Запад помогает Украине оружием для защиты от российской агрессии.

"Мы прилагаем чрезвычайно большие усилия как коллективно, как НАТО, так и каждая страна в отдельности, чтобы вы получили надлежащее вооружение", – сказала она.

Нуланд отметила, что Соединенные Штаты только за последние полгода предоставили Украине оружие на сумму около $2 млрд.

"Это именно те системы, в которых вы нуждались, о которых вы просили и которые действительно могут изменить ситуацию в этой войне, и превращают путинские танки, самолеты и сейчас корабли в металлолом", – подчеркнула заместитель госсекретаря.

Она также заверила, что США и союзники знают о нуждах Украины в вооружении и активно работают над этим.

"Мы рассматриваем новые системы, которые мы можем поставить. Я не буду говорить о них, потому что это не поможет вашей оперативной безопасности или миссии. Но мы слушали вас, в чем вы нуждаетесь, анализировали, как проходит эта борьба", – сказала Нуланд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)