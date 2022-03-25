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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные обещали Путину взять Киев за пять дней – Нуланд

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Нуланд: Вы удивляете весь мир своим мужеством, своей силой, своей решительностью, своим патриотизмом
Нуланд: Вы удивляете весь мир своим мужеством, своей силой, своей решительностью, своим патриотизмом
Фото: EPA

Руководство российской армии обещало президенту РФ Владимиру Путину захватить Киев за пять дней, а всю Украину – за две недели. Об этом заявила 24 марта заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд во время онлайн-дискуссии в рамках Киевского форума по безопасности.

"Когда мы впервые узнали о военных планах Путина по этой войне – а это было еще осенью – его военные говорили ему, что он будет в Киеве, возьмет Киев через пять дней. Его военные командиры говорили ему, что он будет полностью контролировать всю Украину и получит этот контроль через две недели", – сказала Нуланд.

Она подчеркнула, что благодаря мужеству украинского народа эти планы не были реализованы.

"Именно потому, что делает каждый из вас, каждый мужчина, женщина, ребенок, все, кто принесли себя в жертву, этого не произошло, и российские военные сейчас почти остановились в своем наступлении. Вы удивляете весь мир своим мужеством, своей силой, своей решительностью, своим патриотизмом. Вы боретесь за всех нас. Вы сражаетесь за весь свободный мир.", – сказала заместитель госсекретаря.

Она отметила, что Запад помогает Украине оружием для защиты от российской агрессии.

"Мы прилагаем чрезвычайно большие усилия как коллективно, как НАТО, так и каждая страна в отдельности, чтобы вы получили надлежащее вооружение", – сказала она.

Нуланд отметила, что Соединенные Штаты только за последние полгода предоставили Украине оружие на сумму около $2 млрд.

"Это именно те системы, в которых вы нуждались, о которых вы просили и которые действительно могут изменить ситуацию в этой войне, и превращают путинские танки, самолеты и сейчас корабли в металлолом", – подчеркнула заместитель госсекретаря.

Она также заверила, что США и союзники знают о нуждах Украины в вооружении и активно работают над этим.

"Мы рассматриваем новые системы, которые мы можем поставить. Я не буду говорить о них, потому что это не поможет вашей оперативной безопасности или миссии. Но мы слушали вас, в чем вы нуждаетесь, анализировали, как проходит эта борьба", – сказала Нуланд.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Перед вторжением РФ в Украину и после его начала 24 февраля ряд стран предоставляют Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь.

6 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что иностранные государства предоставили Украине более 1 тыс. тонн гуманитарного груза и более 60 тыс. единиц оружия и товаров для военнослужащих.

Президент Владимир Зеленский 15 марта призвал партнеров Украины увеличить объемы военной помощи, которая поступает в страну из-за массового вторжения РФ. По его словам, вооружение из стран Запада на неделю расходуется Украиной за 20 часов.

По итогам внеочередного саммита НАТО 24 марта лидеры стран Альянса договорились оказывать дальнейшую поддержку Украине.

Теги: Киев, Владимир Путин, Виктория Нуланд, вооружение, военная помощь, война России против Украины, российские военные
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