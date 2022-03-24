Британия выделит Украине 6 тыc. ракет и £25 млн для армии

Общая финансовая поддержка от Великобритании достигла £400 млн – с учетом гуманитарной и экономической помощи Фото: depositphotos.com

Этот пакет включает 6000 противотанковых и фугасных ракет, а также финансовую поддержку украинской армии в размере £25 млн.

Новый пакет ракет более чем в два раза увеличивает оборонительную летальную помощь от Великобритании – всего она теперь составляет 10 тыс. ракет. А общая финансовая поддержка достигла £400 млн – с учетом гуманитарной и экономической помощи.

Великобритания также предоставит дополнительно £4,1 млн "Всемирной службе ВВС" в рамках межправительственных усилий по борьбе с дезинформацией в России и Украине, а также новую финансовую и полицейскую поддержку расследования Международного уголовного суда по военным преступлениям.

Война России против Украины. Главное (обновляется)