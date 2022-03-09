Канада выделит около $2,5 млн для реагирования на российскую дезинформацию об Украине

"Канада обновляет механизм быстрого реагирования G7. Он был создан во время встречи G7 в Шарлевуа четыре года назад, чтобы укрепить координацию между государствами, ощущающими влияние и дезинформацию из-за рубежа”, – заявил он.

По словам Трюдо, Канада выделит 3 млн канадских долларов (около $2,5 млн) для реагирования на российскую дезинформацию именно об Украине.

"Мы должны отстаивать правду и быть осмотрительными по поводу дезинформации, которая пытается разъединить нас", – добавил политик.