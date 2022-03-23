ВСУ уничтожили командира бригады морской пехоты РФ – Одесская ОВА

"Помните, мы накануне говорили о том, что морпехи, которые хотели штурмовать Одессу, гниют под Николаевом и Мариуполем? Пришла еще одна хорошая весть: командира бригады российской морской пехоты наши уничтожили. Так будет с каждым, кто пытается насиловать украинских женщин, кто пытается убивать наших детей. И нет им прощения", – сказал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Накануне Братчук в Facebook сообщал, что оккупанты, которые в начале полномасштабной войны РФ против Украины намеревались высадиться в Одессе, "убиты, уничтожены и гниют под Николаевом и Мариуполем".