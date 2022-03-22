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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты выпустили пять ракет по одному из населенных пунктов Одесской области, жертв нет – ОГА

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Где именно упали ракеты, в обладминистрации не сообщают
Где именно упали ракеты, в обладминистрации не сообщают
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по одному из населенных пунктов Одесской области. Об этом глава Одесской областной государственной (военной) администрации Максим Марченко рассказал в видеообращении, опубликованном в Telegram.

"После успеха наших Вооруженных сил в соседней области противник решил нас обстреливать ракетами", – сказал Марченко. 

Он не привел никаких деталей о ракетах и месте их падения (Генштаб ВСУ регулярно призывает не публиковать координаты, касающиеся боев, падения ракет, работы ПВО и так далее), но сообщил, что удар был нанесен сегодня утром, по населенному пункту было выпущено пять ракет. Жертв среди населения нет. 

Марченко сказал, что оккупанты массово распространяют фейки для дестабилизации ситуации в Одесской области, и призвал жителей региона доверять лишь проверенной информации, публикуемой в официальных источниках. 

Спикер администрации Сергей Братчук в Telegram рассказал, что враг "обстреливает районы Одесской области и целит в Одессу". 

"Но что мы скажем? Милости просим в ад! [...] Мы говорили о вероятности ударов. Психологически к этому тяжело подготовиться, дорогие мои, я верю и знаю, но держимся и держим строй", – добавил он. 

Братчук вчера предупреждал об ответственности за публикацию фото или видео, показывающих, как работает ПВО. Сегодня, по его словам, к некоторым таким пользователям "уже пришли и они дают показания". 

Контекст:

21 марта в сторону Одессы вели беспорядочный огонь два российских военных корабля, которые стали на рейде одесского порта. Жертв нет, повреждены частные дома.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесская область, Одесская ОГА, война России против Украины, ракеты, Максим Марченко
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