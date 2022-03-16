Бывший вице-премьер РФ Дворкович выступил против войны в Украине

Дворкович подчеркнул, что "войны – худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и стремления, замораживают или разрушают отношения и связи".

Он отметил, что ФИДЕ выступает против этой войны и всех войн и осуждает любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов.

Дворкович добавил, что "его мысли с украинскими мирными жителями, в том числе со многими шахматистами, которые находятся в опасности и не могут соревноваться или даже думать о шахматах во время войны". Он также подчеркнул, что ФИДЕ сделает все возможное, чтобы вернуть украинцев и всех в шахматы, когда позволят условия.

Война России против Украины. Главное (обновляется)