Бывший вице-премьер РФ Дворкович выступил против войны в Украине

Дворкович подчеркнул, что "войны – худшее, с чем можно столкнуться в жизни. Войны не просто убивают бесценные жизни. Войны убивают надежды и стремления, замораживают или разрушают отношения и связи".
Он отметил, что ФИДЕ выступает против этой войны и всех войн и осуждает любое использование военных средств для разрешения политических конфликтов.
Дворкович добавил, что "его мысли с украинскими мирными жителями, в том числе со многими шахматистами, которые находятся в опасности и не могут соревноваться или даже думать о шахматах во время войны". Он также подчеркнул, что ФИДЕ сделает все возможное, чтобы вернуть украинцев и всех в шахматы, когда позволят условия.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
15 марта ФИДЕ объявила о переносе Всемирной шахматной олимпиады 2022 года, которая должна была пройти в России. Вместо РФ она состоится в Индии.
"44-я Олимпиада, которая должна была пройти в Москве и Ханты-Мансийске, была перенесена за пределы России из-за реакции ФИДЕ на войну в Украине", – сообщили в федерации.