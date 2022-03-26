Мэр Николаева: Через нас россияне в Одессу не пройдут, и они это понимают

"Мы видим данные разведки Великобритании, которая говорит, что сегодня у [президента РФ Владимира] Путина изменилась тактика: он решил сосредоточиться на захвате юго-востока, о котором он так мечтает. Пожалуй, это как раз укладывается в эту концепцию, когда они просто обстреливают нас ракетами, потому что наземная операция как-то не выходит", – сказал мэр.
По его словам, на данный момент оккупанты могут лишь обстреливать Одессу с моря.
"Думаю, что через Николаевскую область россияне в Одессу не пройдут, и они это понимают. Могут пытаться это делать со стороны моря, пытаться высадить десант, но Одесса тоже укреплена очень хорошо, и любая такая попытка обречена на неудачу. Максимум, что они могут делать сейчас с Одессой, – это обстреливать ее с кораблей с моря", – резюмировал Сенкевич.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Войска РФ регулярно совершают атаки на Николаев. В частности, 21 марта российские оккупанты обстреляли заправку в Николаеве, погибло три человека. На следующий день они атаковали николаевский морской порт. В ночь на 23 марта оккупанты обстреляли жилой комплекс в Николаеве, погибло два местных жителя.
Утром 21 марта два военных корабля РФ стали на рейде одесского порта и открыли беспорядочный огонь из артиллерии в сторону города.