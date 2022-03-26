Командир полка "Азов": Мариуполь сейчас – огромные руины, город можно сравнить с Дрезденом 45-го года

"Камня на камне не осталось, противник использует тактику выжженной земли. Он без разбора работает авиацией, артиллерией, тактическими ракетами, крылатыми ракетами, тактическими ракетными комплексами – абсолютно без разбора, по всем объектами критической инфраструктуры. Разрушили много больниц, госпиталей, драмтеатр, очень много объектов критической инфраструктуры. И сейчас выйти на улицу и увидеть хотя бы один целый, неразрушенный дом – крайне сложно. Это просто руины, их можно сравнить с Дрезденом 45-го. Но такое чувство, что мы находимся в каком-то постапокалиптическом городе, где не осталось камня на камне", – сказал Прокопенко.

Он отметил, что под руинами погибло много мирных жителей, но посчитать количество жертв пока невозможно.

"Мариуполь превратился в огромные руины. Заводы остановились, не работают, гуманитарная катастрофа, все размародерено, разграблено. Разбиты все объекты критической инфраструктуры. Госпиталя не функционируют, очень сложно оказывать медицинскую помощь как гражданским, так и военным", – подчеркнул Прокопенко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube



