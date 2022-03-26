Командир полка "Азов": Мариуполь сейчас – огромные руины, город можно сравнить с Дрезденом 45-го года

"Камня на камне не осталось, противник использует тактику выжженной земли. Он без разбора работает авиацией, артиллерией, тактическими ракетами, крылатыми ракетами, тактическими ракетными комплексами – абсолютно без разбора, по всем объектами критической инфраструктуры. Разрушили много больниц, госпиталей, драмтеатр, очень много объектов критической инфраструктуры. И сейчас выйти на улицу и увидеть хотя бы один целый, неразрушенный дом – крайне сложно. Это просто руины, их можно сравнить с Дрезденом 45-го. Но такое чувство, что мы находимся в каком-то постапокалиптическом городе, где не осталось камня на камне", – сказал Прокопенко.
Он отметил, что под руинами погибло много мирных жителей, но посчитать количество жертв пока невозможно.
"Мариуполь превратился в огромные руины. Заводы остановились, не работают, гуманитарная катастрофа, все размародерено, разграблено. Разбиты все объекты критической инфраструктуры. Госпиталя не функционируют, очень сложно оказывать медицинскую помощь как гражданским, так и военным", – подчеркнул Прокопенко.
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Мариуполь – крупнейший портовый город на берегу Азовского моря. Бои за город идут с начала российского вторжения. Бойченко говорил, что российские войска не смогли взять штурмом Мариуполь и начали сбрасывать на него авиабомбы, обстреливать из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня жилые кварталы.
По оценкам властей, в городе оставалось примерно 200 тыс. человек.
Жители осажденного Мариуполя из-за российских оккупантов остались без воды, света, тепла и связи. В городе есть проблемы с медикаментами и продуктами питания.
Около трех недель – до 14 марта – эвакуация из города не проводилась из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупационных войск. Позже из Мариуполя удалось выехать тысячам жителей на личных автомобилях. Советник мэра города Петр Андрющенко сообщал 17 марта, что за три дня Мариуполь покинуло около 35 тыс. мариупольцев.
По официальным данным, за время российской агрессии в Мариуполе погибло около 2 тыс. жителей. Но советник Андрющенко считает, что это не окончательные данные, поскольку из-за постоянных обстрелов пока невозможно заняться поиском тел погибших. Он предполагает, что в городе уже могло умереть около 20 тыс. человек. Андрющенко также рассказал, что около 80% жилого фонда Мариуполя непригодно для проживания.
Прокопенко 21 марта сообщил, что в Мариуполе погибло более 3 тыс. мирных жителей.
Власти Мариуполя считают, что оккупанты хотят захватить город, чтобы "пробить коридор" из Ростовской области РФ в оккупированный Крым.