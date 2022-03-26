В Харькове россияне обстреляли и повредили Мемориал жертвам Холокоста

"Нацисты вернулись. Ровно через 80 лет", – говорится в сообщении.
Министерство опубликовало фотографию поврежденной Меноры – части мемориального комплекса.
russian invaders fired on and damaged Holocaust Memorial in Drobitsky Yar on the outskirts of Kharkiv. The Nazis have returned. Exactly 80 years later.#RussianWarCrimesinUA @naftalibennett pic.twitter.com/eJS8ttepEg— Defence of Ukraine (@DefenceU) March 26, 2022
Директор мемориального комплекса Ирина Ференцева рассказала Общественному, что ей известно о повреждениях со слов людей, которые видели местность более недели назад. Сейчас на территорию комплекса попасть невозможно из-за боев.
"На словах передали, что Менора повреждена, а главный монумент – я еще не знаю. Там очень опасное место", – сказала Ференцева.
Дробицкий Яр – урочище в восточной части Харькова, рядом с окружной автодорогой. Во время оккупации Харькова в 1941–1942 годах нацисты создали в Харькове еврейское гетто, после чего организовали массовые расстрелы его жителей в Дробицком Яру. Известно о 16–20 тыс. расстрелянных, большинство из них – евреи.
В декабре 2002 года в этом месте был открыт мемориал жертвам Холокоста. В церемонии приняли участие посол Израиля в Украине Анна Азари, которая отметила почетным званием "Праведник мира" 12 украинцев, помогавших евреям во время Второй мировой войны.
1 марта российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве. Мощная ракетная атака пришлась на территорию, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр" – телевышка находится рядом с мемориалом. Погибли пять человек, проходивших во время атаки мимо башни. Как стало известно позднее, погиб также телеоператор канала LIVE Евгений Сакун.
17 марта российские войска разрушили монумент в честь погибших во Второй мировой войне на горе Кременец в Изюме Харьковской области.
23 марта российские оккупанты обстреляли мемориальный комплекс жертвам тоталитаризма в Харькове, где похоронены польские военные.
Мемориалы жертвам Холокоста, исследователи Второй мировой войны, историки, занимающиеся изучением геноцидов, осудили действия России в Украине.