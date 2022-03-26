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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харькове россияне обстреляли и повредили Мемориал жертвам Холокоста

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В этом яру было расстреляно от 16 тыс. до 20 тыс. жертв Холокоста
В этом яру было расстреляно от 16 тыс. до 20 тыс. жертв Холокоста
Фото: ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU / Telegram

Российские оккупанты обстреляли и повредили Мемориал жертвам Холокоста в Дробицком Яру на окраине Харькова. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Украины.

"Нацисты вернулись. Ровно через 80 лет", – говорится в сообщении.

Министерство опубликовало фотографию поврежденной Меноры – части мемориального комплекса.

Директор мемориального комплекса Ирина Ференцева рассказала Общественному, что ей известно о повреждениях со слов людей, которые видели местность более недели назад. Сейчас на территорию комплекса попасть невозможно из-за боев.

"На словах передали, что Менора повреждена, а главный монумент – я еще не знаю. Там очень опасное место", – сказала Ференцева.

Дробицкий Яр – урочище в восточной части Харькова, рядом с окружной автодорогой. Во время оккупации Харькова в 1941–1942 годах нацисты создали в Харькове еврейское гетто, после чего организовали массовые расстрелы его жителей в Дробицком Яру. Известно о 16–20 тыс. расстрелянных, большинство из них – евреи.

В декабре 2002 года в этом месте был открыт мемориал жертвам Холокоста. В церемонии приняли участие посол Израиля в Украине Анна Азари, которая отметила почетным званием "Праведник мира" 12 украинцев, помогавших евреям во время Второй мировой войны.

Контекст:

1 марта российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве. Мощная ракетная атака пришлась на территорию, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр" – телевышка находится рядом с мемориалом. Погибли пять человек, проходивших во время атаки мимо башни. Как стало известно позднее, погиб также телеоператор канала LIVE Евгений Сакун.

17 марта российские войска разрушили монумент в честь погибших во Второй мировой войне на горе Кременец в Изюме Харьковской области.

23 марта российские оккупанты обстреляли мемориальный комплекс жертвам тоталитаризма в Харькове, где похоронены польские военные.

Мемориалы жертвам Холокоста, исследователи Второй мировой войны, историки, занимающиеся изучением геноцидов, осудили действия России в Украине.

Теги: Холокост, евреи, обстрелы, мемориал, война России против Украины
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