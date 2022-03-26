В Харькове россияне обстреляли и повредили Мемориал жертвам Холокоста

В этом яру было расстреляно от 16 тыс. до 20 тыс. жертв Холокоста Фото: ОЄОУ | ОЕОУ | UJCU / Telegram

"Нацисты вернулись. Ровно через 80 лет", – говорится в сообщении.

Министерство опубликовало фотографию поврежденной Меноры – части мемориального комплекса.

russian invaders fired on and damaged Holocaust Memorial in Drobitsky Yar on the outskirts of Kharkiv. The Nazis have returned. Exactly 80 years later.#RussianWarCrimesinUA @naftalibennett pic.twitter.com/eJS8ttepEg — Defence of Ukraine (@DefenceU) March 26, 2022

Директор мемориального комплекса Ирина Ференцева рассказала Общественному, что ей известно о повреждениях со слов людей, которые видели местность более недели назад. Сейчас на территорию комплекса попасть невозможно из-за боев.

"На словах передали, что Менора повреждена, а главный монумент – я еще не знаю. Там очень опасное место", – сказала Ференцева.

Дробицкий Яр – урочище в восточной части Харькова, рядом с окружной автодорогой. Во время оккупации Харькова в 1941–1942 годах нацисты создали в Харькове еврейское гетто, после чего организовали массовые расстрелы его жителей в Дробицком Яру. Известно о 16–20 тыс. расстрелянных, большинство из них – евреи.

В декабре 2002 года в этом месте был открыт мемориал жертвам Холокоста. В церемонии приняли участие посол Израиля в Украине Анна Азари, которая отметила почетным званием "Праведник мира" 12 украинцев, помогавших евреям во время Второй мировой войны.