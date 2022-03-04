Охрана Мемориала Холокоста "Бабий Яр" задержала уже второго корректировщика огня по телебашне

После первого ракетного обстрела киевской телевышки 1 марта, в результате которого погибли пять человек, охрана задержала корректировщика и передала его СБУ.

4 марта охранники мемориала задержали возле инсталляции "Зеркальное поле" еще одного корректировщика с маяками для артиллерии.

В центре отметили, что предполагаемые места поражения находятся очень близко – на расстоянии 20–30 м – от мест, где нацистские оккупанты расстреливали евреев, ромов и представителей других национальностей.

"Поскольку расстрелы в Бабьем Яру продолжались с 1941-го по 1943 год и там в разных местах убили от 70 до 100 тыс. человек, мы можем рассматривать всю площадь урочища как территорию Холокоста, которую нельзя затрагивать", – отмечает директор Центра пространственных технологий Максим Рохма.