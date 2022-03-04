ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Охрана Мемориала Холокоста "Бабий Яр" задержала уже второго корректировщика огня по телебашне

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киевскую телевышку обстреляли 1 марта
Киевскую телевышку обстреляли 1 марта
Фото: Pravda Gerashchenko / Telegram

Охрана Мемориала Холокоста "Бабий Яр" 4 марта задержала уже второго корректировщика огня с маяками для российской артиллерии, которая планировала обстрелять телебашню. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

После первого ракетного обстрела киевской телевышки 1 марта, в результате которого погибли пять человек, охрана задержала корректировщика и передала его СБУ.

4 марта охранники мемориала задержали возле инсталляции "Зеркальное поле" еще одного корректировщика с маяками для артиллерии.

В центре отметили, что предполагаемые места поражения находятся очень близко – на расстоянии 20–30 м – от мест, где нацистские оккупанты расстреливали евреев, ромов и представителей других национальностей.

"Поскольку расстрелы в Бабьем Яру продолжались с 1941-го по 1943 год и там в разных местах убили от 70 до 100 тыс. человек, мы можем рассматривать всю площадь урочища как территорию Холокоста, которую нельзя затрагивать", – отмечает директор Центра пространственных технологий Максим Рохма.

Контекст:

Российские оккупационные войска нанесли удар по телевышке в Киеве вечером 1 марта. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что произошла мощная ракетная атака на территорию, где находится мемориальный комплекс "Бабий Яр" – телевышка находится рядом с мемориалом. 

МВД Украины сообщило, что россияне попали по аппаратной телевышки – советник главы МВД Вадим Денисенко уточнил позднее в эфире телеканала "Рада", что это отдельное здание, в саму башню оккупанты не попали. Удар задел также бывшее военное кладбище, сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности. 

По данным ГСЧС, погибли как минимум пять человекМэр Киева Виталий Кличко сообщил, что погибшие во время удара шли по тротуару мимо башни. Как стало известно позднее, погиб также телеоператор канала LIVE Евгений Сакун.

Во время Второй мировой войны гитлеровские войска использовали урочище Бабий Яр в северо-западной части Киева как место массовых расстрелов мирного населения. 29 сентября 1941 года по приказу оккупационной администрации все еврейское население обязали явиться к Бабьему Яру, где до 30 сентября расстреляли более 33 тыс. человек. По разным оценкам, всего там было убито от 70 тыс. до 200 тыс. человек.

Впоследствии был создан Мемориальный центр "Бабий Яр". Его генеральный директор Макс Яковер отметил в декабре 2020 года, что до сих пор точно не известно количество погибших в Бабьем Яру.

Теги: Киев, Холокост, артиллерия, обстрелы, мемориал, война России против Украины, Бабий Яр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Музыкант Kalush Orchestra присоединился к территориальной обороне
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Макаревич: Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учел это в своем плане?
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
Ефросинина: Уже девять тысяч тел ваших мужчин лежат на наших землях, и их в лучшем случае сжигают
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Ну сколько нужно вам еще смертей?!" Дорофеева расплакалась, читая стихотворение против войны РФ в Украине. Видео
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
"Нашего дома больше нет". Хореограф Гвоздева заявила, что ее дом в пригороде Киева разрушили российские оккупанты
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки
"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера
"Мы тебя нашли. Жди гостей!" Потапу поступили угрозы с российского номера
"Мир должен отправить Путина в тюрьму". Теннисист Стаховский вступил в отряд территориальной обороны
"Мир должен отправить Путина в тюрьму". Теннисист Стаховский вступил в отряд территориальной обороны
Россиянку Нетребко уволили из Метрополитен-опера. Ее партии будет исполнять украинская певица
Россиянку Нетребко уволили из Метрополитен-опера. Ее партии будет исполнять украинская певица
Ребрик россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!
Ребрик – россиянам: Где же ваша гордость? Где же ваша позиция? Я не верю, что вы не понимаете, что происходит!
"Мои мысли с народом Украины". Хантингтон-Уайтли перевела средства на помощь украинцам
"Мои мысли с народом Украины". Хантингтон-Уайтли перевела средства на помощь украинцам
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе
"Пошли они на х…й, эти белые ходоки!" Навроцкая призвала не говорить и не писать "нет войне", а думать только о победе
Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины
Модный дом Balenciaga удалил все публикации со страницы в Instagram, оставив только флаг Украины
Роулинг о поддержке Украины: Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса
Роулинг о поддержке Украины: Это один из тех моментов, когда мне действительно хотелось бы творить чудеса
Ольга Сумская показала могилу своей матери
Ольга Сумская показала могилу своей матери
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сын Повалий, находящийся в РФ: "Х...ярим хохлов" слышу уже не от первого человека из моей индустрии (77839)
2
"Мы вам не верим. Мы вас не уважаем. Вы нас предали. Отправляйтесь вслед за русским военным кораблем". Экс-участники шоу "Самый умный" обратились к Канделаки (34423)
3
"Сказать, что картина печальная – ничего не сказать". На российском телевидении показали, как проходит травля Галкина, поддержавшего Украину (28638)
4
"Русский военный корабль, иди на х...й!" Кто из украинских политиков лично взял в руки оружие в войне России против Украины. Фото. Видео (21414)
5
"Не капайте на мозг и прекратите кошмарить оставшихся!" Мозговая обратилась к украинцам, выехавшим из своих городов и сел (19952)
6
Макаревич: Те, кто сегодня кричит "Ура!", просто не представляют своих ощущений, когда ракеты начнут падать на их города – Москву, Питер (15609)
7
"Мир России – разрушается". Российские сценаристы написали открытое письмо (14847)
8
Ани Лорак: Я украинка, я мать, мои близкие сейчас в Украине под обстрелами, как и миллионы украинцев (11760)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS